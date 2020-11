Maia Sandu scrie istorie și devine prima femeie președinte a Republicii Moldova EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Maia Sandu a reușit să câștige alegerile din Republica Moldova la capătul unei campanii electorale pe care nu o dată a catalogat-o ca fiind murdară. Deși exit poll-urile o dădeau victorioasă cu 5 procente, după numărătoare diferența a fost uriașă. Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate a câştigat alegerile prezedinţiale cu 57,75% din voturile valabil exprimate. În timp ce actualul președinte, Igor Dodon a obținut doar 42,25 la sută.

Rezultatele vin după o mobilizare impresionantă în diaspora, unde Sandu a obținut 90 la sută din voturi. Noul preşedinte ales a făcut un apel către cetăţeni şi i-a îndemnat să se bucure împreună, dar şi să muncească împreună pentru atingerea obiectivelor.

De cealaltă parte, cel care a pierdut lupta și-a recunoscut înfrangerea, însă nu fără să acuze eventuale fraude electorale.

Președintele ales al Republicii Moldova a fost felicitat atât de premier cât și de președintele Klaus Iohannis.

Maia Sandu are 48 de ani, nu este căsătorită, are studii economice și vorbește engleza, rusa și spaniola. Sandu are are mai diplome în științe economice și administrare publică, dintre care una obținută la Harvard.

Între 2010 și 2012, a fost consiliera unuia din directorii executivi ai Băncii Mondiale însă a hotărât să lase în urmă Washingtonul, unde câștiga 10.000 de dolari pe lună și să revină la Chișinău, unde a fost de trei ori ministru al Educației.

