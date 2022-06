”S-a schimbat paradigmă extinderii Europei! Interesantă precizare a preşedintelui Iohannis! Chiar aşa este!”, a scris Maia Sandu pe Facebook.

„Avem în față un drum complicat, care va cere multă muncă și efort - și pe care suntem pregătiți să-l parcurgem, împreună, pentru a asigura cetățenilor un viitor mai bun. Moldova are viitor, în Uniunea Europeană!”, este mesajul Maiei Sandu.

Iar preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a transmis că este o zi unică, istorică. ”Viitorul Ucrainei este în interiorul UE”

Sincerely commend EU leaders’ decision at to grant a candidate status. It’s a unique and historical moment in relations. Grateful to @CharlesMichel, @vonderleyen and EU leaders for support. Ukraine’s future is within the . EmbraceUkraine https://t.co/o6dJVmTQrn