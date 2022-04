Maia Sandu: Am promulgat legea care interzice folosirea simbolurilor agresiunii Ruse în Ucraina

„Legea care interzice folosirea simbolurilor agresiunii militare a Federaţiei Ruse în Ucraina am promulgat-o astăzi. Oamenii vor putea în continuare să-i comemoreze pe eroii care au luptat în cel de-al Doilea Război Mondial. Noi ştim cât de mare a fost preţul prin care a fost obţinută pacea”, a declarat preşedinta R. Moldova. Este important să păstrăm buna înţelegere între oameni. De aceea nu putem accepta simbolurile care sprijină invazia rusă în Ucraina”, declaraă Maia Sandu în cadrul briefingului.

#Moldovan President Maia Sandu approved the ban on the St. George's Ribbon in the country.



At the same time, "United #Russia" proposes equating St. George's Ribbon to symbols of military glory