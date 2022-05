Maia Sandu a susținut un discurs în fața absolvenților de la Harvard Kennedy School

Maia Sandu a vorbit despre situaţia politică din Republica Moldova şi despre reformarea instituţiilor statului. La final, a fost ovaţionată de cei prezenţi.

Douglas Elmendorf decan, Harvard Kennedy School: Este o deosebită onoare şi privilegiu pentru mine să vă prezint spekearul pentru absolvenţii promoţiei 2022 ai Şcolii Kennedy a Universităţii Harvard, Excelenţa Sa, preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu:

Maia Sandu, președintele Republicii Moldova: ”Acum paisprezece ani, când am primit scrisoarea prin care eram acceptată la Școala Kennedy de administrație publică, am fost în egală măsură surprinsă și entuziasmată, dar nu m-aș fi gândit niciodată că într-o zi mă voi afla pe această scenă, de unde mă voi adresa stimaților profesori și absolvenților Școlii Kennedy. Nu am planificat asta. Pentru că nu am planificat să devin politician sau președinte al țării mele. Așadar, aveți grijă și fiți pregătiți de faptul că în călătoria voastră întortocheată veți fi duși în locuri și destinații cu totul neașteptate. Când am ajuns aici, în 2009, eram un funcționar public de nivel mediu, dezamăgit de evoluțiile din țara mea. Alte țări din regiune, în special din Europa Centrală și de Est, făceau deja parte din Uniunea Europeană, consolidându-și democrațiile și îmbunătățind nivelul de trai al cetățenilor lor. Moldova a avut oportunități ca să le urmeze exemplul, dar încă se împiedica într-o tranziție prelungită, plină de cotituri.”

Maia Sandu le-a a vorbit absolvenților despre cariera sa profesională şi despre lecţiile care i-au marcat viață. Preşedintele Republicii Moldova s-a referit la criza din regiune și a punctat importanța aderării tării sale la Uniunea Europeană.

”Moldova urmărește să obțină azi statutul de țară candidată la Uniunea Europeană, ceea ce va ajuta să creăm viitorul nostru într-o familie de democrații consolidate - familia europeană. Obținerea statutului de candidată la UE este o ancoră pentru independența noastră, pentru dezvoltare pașnică, reforme economice și politice. Știm că trebuie să muncim din greu pentru asta și ne angajăm s-o facem pe deplin.”

Discursul preşedintei Maia Sandu a stârnit admiraţie printre absolvenţii care au aplaudat-o indelung.

