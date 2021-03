Mai puțin de 1.000 de decese asociate coronavirusului în 24 de ore în SUA. Revenire la nivelul din noiembrie 2020

SUA coronavirus / FOTO: Captură france24.com

În ultimele 24 de ore, 749 de rezidenţi americani au murit din cauza noului coronavirus, un număr considerabil mai mic decât recordul de 4.473 de decese raportate într-o singură zi, pe 12 ianuarie. Cel mai recent, un număr zilnic de decese sub pragul de o mie - 822 - a fost înregistrat pe 29 noiembrie 2020.



Încetinirea epidemiei continuă astfel în Statele Unite, care revine la niveluri de infectări şi de decese similare celor de dinainte de Halloween, Thanksgiving şi alte sărbători de sfârşit de an, marcate prin numeroase deplasări, reuniuni familiale şi o propagare crescută a noului coronavirus.



Pentru preşedintele Joe Biden, al cărui colosal plan de ajutorare în valoare de 1.900 de miliarde de dolari a trecut cu bine sâmbătă de etapa votului din Senat, informaţia publicată luni de Universitatea Johns Hopkins reprezintă cea de-a doua veste bună din ultima perioadă, o confirmare în plus pentru beneficiile strategiei de vaccinare pe scară largă.



Campania de vaccinare în masă lansată în decembrie în Statele Unite înregistrează un ritm rapid de implementare şi a ajuns la aproape 10% din populaţia americană, reprezentând 31,5 milioane de persoane care au primit deja ambele doze ale vaccinurilor Pfizer şi Moderna sau doza unică a vaccinului Johnson & Johnson.



Autorităţile sanitare americane au anunţat luni că persoanele vaccinate pot să se reunească de acum înainte în grupuri mici în interior, fără să mai fie obligate să poarte măşti sanitare şi fără să mai respecte regulile de distanţare socială. Vor trebui totuşi să respecte aceste măsuri de precauţie atunci când se află în prezenţa unor persoane nevaccinate care provin din familii diferite, dar şi atunci când se află în spaţii publice.

Sursa: Agerpres

