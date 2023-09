"Alunecarea de teren s-a produs pe o zonă de circa 100 pe 150 de metri, afectând în jur de 10 autovehicule, o zonă forestieră şi o zonă comercială în care se aflau o staţie de combustibili şi un restaurant fast-food", a declarat într-un comunicat un responsabil al serviciilor de urgenţă pentru regiunea Goteborg.

Large landslide on the E6 highway near Stenungsund on the Swedish West Coast tonight. 3 injured when their cars fells in. The infrastructure disruption will be massive. I'm guessing — largest Swedish landslide since 2006, when the E6 collapsed at Småröd. pic.twitter.com/PsM3WgN8GU