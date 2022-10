Explozii puternice în centrul Kievului și în alte orașe ucrainene, soldate cu morți și răniți. Armata ucraineană afirmă că Rusia a lansat 75 de rachete asupra Ucrainei luni dimineaţa

ACTUALIZARE Prim-ministrul Nicolae Ciucă a condamnat atacurile masive ale Rusiei cu rachete asupra oraşelor ucrainene, subliniind că aceste acţiuni reprezintă "crime de război" care încalcă Carta ONU.

ACTUALIZARE Rachete rusești care au lovit luni Ucraina au încălcat spaţiul aerian al Republicii Moldova, au anunţat autorităţile de la Chişinău. Șeful diplomației Republicii Moldova, Nicu Popescu, a dispus convocarea de urgență a ambasadorului Federației Ruse la Chișinău, Oleg Vasnețov, transmite TVR Moldova.

ACTUALIZARE Cel puțin 4 rachete au lovit în această dimineață centrul capitalei Ucrainei. Sunt cel puțin 8 morți și 24 de răniți, au anunțat serviciile de urgență.

ACTUALIZARE Armata ucraineană a afirmat că Rusia a lansat 75 de rachete asupra Ucrainei luni dimineaţa, într-o serie de bombardamente asupra mai multor oraşe ale ţării, informează AFP şi Reuters. "În dimineaţa zilei de luni, agresorul a lansat 75 de rachete, (dintre care) 41 au fost doborâte de apărarea noastră aeriană", a anunţat pe Telegram comandantul-şef al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi, precizând că Rusia a utilizat "drone de luptă".

ACTUALIZARE Ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, condamnă atacurile Rusiei din Kiev și din alte orașe ucrainene. "Condamn ferm atacurile cu rachete ale Rusiei împotriva obiectivelor civile din centrul orașului Kiev și din alte orașe ucrainene, care încalcă flagrant dreptul umanitar internațional și care au dus la pierderi de vieți omenești. Mă bucur că personalul Ambasadei României este în siguranță, chiar dacă un atac a lovit la doar 850 m de sediul său", a scris Aurescu pe Twitter.

I strongly condemn missile strikes against civilian objectives in #Kyiv's centre &other cities, in blatant violation of int'l humanitarian law, resulting in loss of human lives. Glad that the personnel of Embassy is safe, even if one strike hit only 850m away of its HQ. — Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) October 10, 2022

ACTUALIZARE Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că exploziile care au avut loc luni în mai multe oraşe de pe teritoriul Ucrainei, inclusiv în capitala Kiev, au cauzat morţi şi răniţi şi a acuzat Rusia că încearcă "să şteargă Ucraina de pe faţa Pământului".

ACTUALIZARE Explozii au avut loc luni dimineaţa nu doar în capitala ucraineană Kiev, dar și în oraşele Lvov (Liov), Ternopil şi Dnipro, după ce Moscova a acuzat Ucraina că a orchestrat puternica explozie ce a avariat podul-cheie care leagă Rusia şi Peninsula Crimeea. Radioul public ucrainean Suspilne a informat, citând serviciile de urgenţă, că exploziile de la Kiev au cauzat morţi şi răniţi, însă nu au fost prezentate cifre.

Martori citaţi de agenţia Reuters au informat despre un nor de fum negru înălţându-se deasupra clădirilor. Un jurnalist al AFP a văzut numeroase ambulanţe în centrul Kievului, deplasându-se spre locurile unde au avut loc exploziile, iar un martor a declarat pentru Reuters că a văzut un crater uriaş în una dintre intersecţiile din centrul capitalei şi maşini total distruse, înnegrite şi acoperite de schije.

Explozii au fost raportate de asemenea la Lvov, Ternopil şi Jitomir, în vestul Ucrainei, precum şi în oraşul Dnipro din centrul ţării.

ACTUALIZARE Vitali Klitschko, primarul Kievului, a confirmat pe Telegram că au existat „mai multe lovituri asupra obiectelor din infrastructura critică a orașului. Sunt victime. Serviciile de salvare lucrează la sol.”

ACTUALIZARE Matthew Luxmoore, reporter la Wall Street Journal, a postat un videoclip despre care spune că este filmat în parcul Shevchenko din centrul Kievului. Clipul video arată un crater mare lângă ceea ce pare a fi un echipament de joacă pentru copii.

Shevchenko Park in central Kyiv now. Probably the city’s busiest park, usually packed with people and street musicians pic.twitter.com/9kIS4rBiKq — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) October 10, 2022

Potrivit corespondentului Financial Times, Christopher Miller, citat de The Guardian, există informații despre morți și răniți după ce Rusia a atacat cu o rachetă centrul Kievului, pentru prima dată în multe săptămâni.

The very center of Kyiv was hit, right beside Shevchenko Park. Closest strike to the heart of Kyiv and the government quarter yet, and the first against it in many weeks. The missile struck a major intersection during morning rush hour. State Emergency spox says dead + wounded. — Christopher Miller (@ChristopherJM) October 10, 2022

Exploziile au avut loc în jurul orelor locale 08:15 (05:15 GMT). Au răsunat sirenele de alertă, însă mai multe zeci de minute după explozii, potrivit AFP.

"Mai multe explozii (au avut loc) în districtul Şevcenko (Şevcenskivskii), în centrul capitalei", a anunţat la rândul său, pe mesageria Telegram, primarul capitalei Vitali Kliciko. "Detalii mai târziu", a adăugat el, citat de Reuters.

Martori citaţi de agenţia de presă britanică au informat despre un nor de fum negru care se înălţa deasupra clădirilor. Imagini au apărut și în social media.

Kyiv city centre right now. pic.twitter.com/hLFFBNvYec — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) October 10, 2022

Vladimir Putin a declarat duminică seara că explozia de pe podul Kerci, care leagă Crimeea de Rusia, este "un act de terorism" pus la cale de serviciile secrete ucrainene. Este prima reacție a președintelui rus, după ce proiectul său de suflet - podul pe care l-a și inaugurat personal - a fost avariat serios în urma unei explozii care a avut loc sâmbătă dimineață.

