Mai multe explozii au fost semnalate în orașul Donețk. Sâmbătă, ministrul de Interne și mai mulți jurnaliști străini s-au aflat sub un tir de artilerie pe linia frontului

ACTUALIZARE Se aud tiruri de artilerie la sud-est de Donețk.

Artillery can be heard from south-west of Donetsk. pic.twitter.com/mmaR8myYah

ACTUALIZARE Mai multe explozii au fost auzite în noaptea de sâmbătă spre duminică în centrul orașului Donețk, controlat de separatiști. Nu se cunoaște originea exploziilor.

#Breaking just heard several large explosion from center #Donetsk. Louder and closer then have heard in a while.