Cine va cumpăra ceva din spaţiul european va fi mult mai bine protejat de lege. Europarlamentarii vor să schimbe regulamentul spaţiului comunitar şi să le dea clienţilor mai multe drepturi. Aceştia vor putea alege dacă duc produsul în service sau cer banii înapoi. Mai mult, produsele second hand vor avea o garanţie mai mare decât în prezent.

Mai multe drepturi pentru consumatori EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Când mergem la cumpărături și punem în coș un televizor sau un uscător de par, acestea pot fi verificate dacă funcționează direct în magazin.

Riscul este mai mare atunci când vorbim despre un hidrofor, de exemplu, sau o pompă de apă. Aceste produse pot fi verificate doar după ce sunt folosite. Iar atunci când ele sunt defecte, de cele mai multe ori clienții se împotmolesc în hârtii și explicații.

Așa că europarlamentarii vor să uniformizeze legislația spațiului comunitar, astfel încât consumatorii să fie mai bine protejați.

De exemplu, pentru un produs defect, clientul este cel care alege dacă îl duce la reparat sau cere înlocuirea lui cu un produs nou, indiferent dacă a făcut cumpărăturile online sau direct din magazin.

S-ar putea schimba regulile și când produsul este dus la reparat. Dacă stă în service mai mult de 30 de zile, clientul poate cere imediat ca prețul de vânzare să fie micșorat sau chiar să renunțe la produs și să primească banii înapoi. Iar garanția s-ar putea schimba și ea.

Clienții pot renunta mult mai ușor la un produs dacă acesta are și defecte minore, iar produsele second hand vor avea o garanție extinsă la 2 ani, față de un an cât este în prezent.

După ce va căpăta o formă finală în comisia de resort a Parlamentului, modificările vor trebui să fie votate în plenul Parlamentului European, la Strasbourg, iar mai apoi ele vor trebui avizate și de Consiliul UE.

ŞTIRILE ZILEI