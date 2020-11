Mai multe agenţii de turism organizează târguri în sistem online

România, turism

Agenţia Hello Holidays a pregătit oferte de vacanţă pentru ultimele săptămâni din an, dar şi pentru 2021, care vor fi disponibile la târgul online organizat de Hello Holidays, în perioada 12-16 noiembrie.

Programele au reduceri de până la 50%, pentru transportul cu autocarul sau cazare, specifice unui târg de turism, şi pot fi plătite în trei rate, ultima, cu o lună înainte de plecare, se arată într-un comunicat remis AGERPRES. "Noiembrie era luna târgului de turism al României, unde ne întâlneam fizic cu turiştii noştri şi le ofeream cele mai avantajoase variante de vacanţă. Acum le punem la dispoziţie o pagină de internet cu oferte la reducere, în spatele căreia agenţii lor de turism de la Hello Holidays le stau la dispoziţie cu informaţii şi sfaturi de vacanţă", a declarat Denisa Oprea, director de marketing Hello Holidays.

Special pentru târgul de turism online, Hello Holidays taie din preţul celui mai căutat revelion din ofertă, în Kusadasi. Programul de 7 nopţi, din care două la Istanbul, patru în Kusadasi şi una la Canakkale costă 349 de euro/persoană faţă de preţul standard de 399 de euro/persoană.

La târgul de turism toate circuitele marca Hello Holidays pentru 1 decembrie, Crăciun, revelion şi anul următor au o reducere de 15%. Lansate încă de anul acesta, circuitele 2021 oferă experienţa unor călătorii mai scurte, un weekend sau un weekend prelungit, în România, Turcia, Grecia, Macedonia şi Bulgaria, dar şi a unor călătorii de până la 19 zile în Spania, Italia, Franţa. Acestora li s-au adăugat vacanţe de Valentine's Day, Dragobete şi Mărţişor în Maramureş, Bucovina şi Istanbul.

Programele de o zi, "O zi cât o vacanţă", diversificate în 2021 la cererea turiştilor repetitivi, le oferă posibilitatea vizitării unor saline, mănăstiri, cule, cetăţi sau castele din judeţele Vâlcea, Tulcea, Hunedoara, Braşov, Argeş şi Mureş, a mănăstirilor şi palatelor de lângă Bucureşti, ori să facă plajă o zi la Gura Portiţei. Sunt 17 variante de vacanţe de o zi în oferta de anul următor, inclusiv pe Transalpina, Transfăgărăşan, ori la Veliko Târnovo şi Balcic - programele consacrate. Toate acestea au reducere de până la 20% la târgul online.

În cazul sejururilor pentru 2021, cele mai mari reduceri sunt pentru Turcia. În timpul târgului online, vacanţa în Bodrum, pentru care se introduce cursă directă anul următor, poate fi cumpărată la jumătate de preţ (50% reducere pentru transport şi până la 45% reducere pentru cazare), iar cele în Marmaris şi Kusadasi au reducere de până la jumătate pentru cazare.

De asemenea, pachetele pe zboruri charter spre Antalya au o reducere de 50% din taxa de aeroport. Costul transportului pentru vacanţele în Bulgaria e redus la jumătate, iar cazarea e mai ieftină cu până la 35%. Şi pentru Grecia transportul e redus la jumătate, iar cazarea, până la 50%.

"Pentru oricare achiziţie făcută la târgul de turism se plăteşte un avans de 25 de euro. A doua tranşă este la finalul lunii februarie şi jumătate din preţul vacanţei, cu o lună înainte de plecare. Recomandăm turiştilor să încheie şi o asigurare medicală şi storno pentru vacanţele în afara ţării şi o asigurare storno pentru cele din România, care acoperă toate situaţiile întâlnite anul acesta, anulare sau îmbolnăvire", precizează directorul de marketing al Hello Holidays.

Şi agenţia DerTour lansează o serie de oferte cu ocazia Târgului online de turism, care va începe pe 16 noiembrie. Din oferta pentru Crăciun, se remarcă sejururi Delta Dunării, Predeal, Antalya (Turcia) şi Hurghada (Egipt), aceleaşi destinaţii aflându-se pe lista pentru Revelion, la care se adaugă Zanzibar şi Maldive. Agenţia oferă clienţilor rezervări cu avans 0 şi asigură, în cazul în care zborul este anulat din cauza pandemiei achitarea contravalorii vacanţei în maximum 14 zile.

DerTour a lansat de asemenea campania de early booking, pentru 2021, unde sunt disponibile plecări cu zbor charter din Bucureşti spre Antalya, cu 45% reducere. Preţurile pornesc de la 441 de euro de persoană în cameră dublă, la hotel de 4 stele, cu all inclusive.

Agenţia Christian Tour pregăteşte Târgul de turism online de Black Friday, care va începe pe 12 noiembrie. "Lumeee, lumeee....se arată reduceri şi oferte senzaţionale la orizont!!! Continuăm tradiţia târgului de turism din luna noiembrie, doar că de această dată ne dăm întâlnire online! ", transmite agenţia pe pagina oficială de Facebook.

La târgul online pe care îl organizează, Christian Tour promite "cele mai bune oferte de vacanţă", la care se pot aplica voucherele primite de clienţi în urma anulării sejururilor din 2020, din cauza pandemiei de COVID-19.

În luna noiembrie, în mod tradiţional, era organizat Târgul de Turism al României, dar din cauza restricţiilor pentru prevenirea răspândirii COVID-19, evenimentul nu mai poate avea loc.

Sursa: Agerpres

ŞTIRILE ZILEI