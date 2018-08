MAE îî cere explicații ambasadorului George Maior EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Iată comunicatul MAE:

"Îi asigurăm pe partenerii noștri internaționali că în România există voința politică necesară din partea Guvernului României și a Coaliției de Guvernământ de a garanta funcționarea corectă a statului de drept, cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, pentru dezvoltarea unei veritabile democrații și combaterea unor fenomene nocive, precum fenomenul corupției.

Domnul Ambasador George Maior a avut o poziție care nu a fost aprobată la nivelul Centralei MAE sau al Guvernului, și nu reprezintă poziția MAE.

Un ambasador al României ar trebui să fie preocupat ca, în conformitate cu Convenția de la Viena cu privire la relațiile diplomatice, să reprezinte întotdeauna interesele statului român în statul în care este acreditat.

Rolul domniei sale este de a promova interesul național așa cum decurge el din consensul la nivel instituțional și să se abțină de la declarații publice de natură să afecteze negativ relațiile bilaterale cu alte state.

Reamintim că liniile de acțiune ale ambasadorilor sunt agreate la nivelul instituțiilor din România și orice abatere va atrage răspunderea acestora, conform procedurilor în vigoare.

În acest sens, domnul ambasador George Maior va fi chemat pentru explicații în Centrala MAE".

Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a luat act de comunicarea de presă emisă de Ministerul Afacerilor Externe cu privire la chemarea sa pentru a da explicaţii pe tema reacţiei pe care a avut-o luni în urma apariţiei în spaţiul public a unei scrisori ''atribuite unei persoane private din Statele Unite ale Americii''.



Într-o declaraţie de presă transmisă AGERPRES, Maior precizează că va răspunde ''cu interes şi deschidere'' convocării Centralei MAE, unde va oferi în mod detaliat toate explicaţiile care i se vor solicita.



''În ceea ce priveşte comentariul meu pe marginea unei scrisori atribuite lui Rudolph Giuliani, precizez că cetăţeanul american amintit este o persoană privată care nu are nicio calitate oficială în statul american'', adaugă diplomatul.



''În condiţiile în care toate poziţiile oficiale exprimate public de reprezentanţii Statelor Unite ale Americii în ultimii ani, inclusiv în cursul acestui an, au fost contrare spiritului şi sensului mesajelor din scrisoarea atribuită domnului Rudolph Giuliani, am considerat, cu bună credinţă, că este de datoria mea, în calitate de ambasador al României, să apăr reputaţia ţării noastre în faţa unor puncte de vedere incorecte'', explică acesta.



Referitor la ipoteza afectării relaţiilor bilaterale cu Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior face trimitere totodată la scrisoarea pe care a primit-o anul trecut din partea actualului secretarului de stat Mike Pompeo, fost director al CIA, în care oficialul american remarca contribuţia sa la construirea unor relaţii ''excelente'' cu Statele Unite.



Ambasadorul subliniază că pune la dispoziţia opiniei publice această scrisoare ''pentru o înţelegere corectă a substanţei relaţiilor excelente cu SUA pe care le-am construit de-a lungul timpului în folosul României''.



Conform textul scrisorii, datată 16 mai 2017, Mike Pompeo, pe atunci directorul CIA, remarca parteneriatul extraordinar cu Statele Unite ale Americii, precum şi conducerea excepţională pe care Maior a asigurat-o în timpul mandatului de director al Serviciului Român de Informaţii şi faptul că acesta a avut un ''impact profund şi pozitiv asupra SRI şi un rol determinant în dezvoltarea relaţiilor dintre serviciile româneşti şi americane care continuă să existe până în prezent''.



De asemenea, în scrisoarea adresată lui Maior, Pompeo sublinia faptul că în timpul mandatului de director al acestuia, SRI a devenit ''unul dintre cele mai profesioniste, moderne şi eficiente servicii de informaţii europene''.

Ambasadorul României a comentat scrisoarea trimisă de Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, fost procuror federal și fost primar al New York, președintelui Klaus Iohannis, premierului Dăncilă și celor doi şefi ai Parlamentului. În scrisoare se cere verificarea Protocoalelor Parchetului General cu SRI și stoparea presiunilor asupra judecătorilor.

În scrisoare, Giuliani îşi exprimă îngrijorarea cu privire la ''prejudiciul continuu adus statului de drept în România". Vorbește despre ''excesele DNA", în plus pledează pentru ''corectarea multelor abuzuri ale DNA şi SRI , inclusiv pentru amnistie în cazul acuzaţiilor şi condamnărilor suspecte.

Giuliani îi nominalizează ca autori ai Protocoalelor pe Laura Codruța Kovesi și ambasadorul României în Statele Unite, George Maior.

La rândul său, ambasadorul României la Washington, George Maior, a afirmat, că Rudolph Giuliani este un personaj „spumos şi combativ”, el reprezentând “expresia unui lobby iniţiat de anumite forţe” care vor să apere persoane din România cu probleme penale.

"Domnul Giuliani este un personaj spumos şi extrem de combativ în discuţiile din SUA. Nu ştiu dacă mai este avocatul domnului Trump. Verificaţi acest lucru. În orice caz, ea (n.r. - scrisoarea) este expresia unui lobby iniţiat de anumite forţe, care sunt interesate de apărarea unor personaje de la noi care au avut probleme cu justiţia", a spus Maior, întrebat despre scrisoarea transmisă de Giuliani preşedintelui Klaus Iohannis, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi premierului Viorica Dăncilă.

