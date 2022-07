MAE: Atenţionare de călătorie în Grecia. Se menţine pericolul incendiilor de vegetaţie. Care sunt zonele cele mai afectate

Apariţia focarelor de incendiu este favorizată de menţinerea condiţiilor climatice deosebite, caracterizate de temperaturi în continuă creştere şi vânt puternic (7/8 grade pe scala Beaufort - ruperea ramurilor/arborilor, valuri mari de 4 până la 7 metri înălţime), precizează MAE, într-un comunicat transmis miercuri Agerpre.

Zonele cele mai afectate vor fi:

* Attica, Kythera, Viotia, Corint, Argolida;

* Insula Creta, Insula Evia, insulele din estul mării Egee şi Peninsula Peloponez.

A record heat wave in #Greece has led to massive fires



The fire came close to #Athens, several houses have already been destroyed in the northern districts of the capital. pic.twitter.com/g2ZR8XWNkI