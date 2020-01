MAE: Atacul Iranului în Irak ar putea duce la deteriorarea gravă a situaţiei de securitate din regiune. Nu au fost afectați cetățeni români

Atacul Iranului cu rachete asupra a două baze militare americane din Irak "ar putea duce la deteriorarea gravă a situaţiei de securitate din regiune" arată un mesaj de pe pagina de Twitter a Ministerului Afacerilor Externe (MAE).

"Atacurile cu rachetă ale Iranului asupra bazelor militare americane din Irak nu contribuie sub nicio formă la dezamorsarea tensiunilor şi ar putea duce la deteriorarea gravă a situaţiei de securitate din regiune. România repetă apelul său ferm la reducerea tensiunii", este mesajul MAE pe platforma online.

The new appointed Minister of Foreign Affairs, AlexandreBlackwood, would like to remember that if any nations would like to keep their relations with Romania then they should message the Minister. pic.twitter.com/OablnEf4RJ