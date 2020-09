Madonna va regiza şi va participa la scrierea scenariului unui film despre viaţa sa

Madonna

Madonna, în vârstă de 62 de ani, va face echipă cu scenaristul ''Juno'', Diablo Cody, recompensat cu Oscar, potrivit Universal Pictures.



Cântăreaţa, devenită celebră cu hit-uri precum ''Material Girl'' şi ''Express Yourself'', este cea mai de succes artistă de muzică din toate timpurile, cu vânzări la nivel mondial de 335 de milioane de copii ale albumelor sale.



De-a lungul carierei sale de cinci decenii, Madonna s-a afirmat şi în filme, printre care se numără ''Evita'' şi ''A League of Their Own''. De asemenea, ea a regizat şi a participat la scrierea scenariului filmului din 2011 ''W./E'' despre scandalul abdicării regelui britanic Edward al VIII-lea, în anii '30.



''Vreau să transmit călătoria incredibilă în care m-a purtat viaţa ca artistă, muziciană, dansatoare - o fiinţă umană care încearcă să-şi croiască drum în această lume'', a spus Madonna, citată în comunicat.



Subiectul principal al filmului ''va fi mereu muzica'', a adăugat ea. ''Muzica m-a făcut să merg mai departe, iar arta m-a ţinut în viaţă'', a argumentat cântăreaţa americană. ''Sunt atât de multe poveşti nespuse şi pline de inspiraţie şi cine le-ar putea spune mai bine decât mine'', a adăugat Madonna.

