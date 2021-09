Macedonia de Nord - România 0-0 în preliminariile Cupei Mondiale 2022. Mirel Rădoi: Mergem în continuare cu șanse reale pentru locul 2

Macedonia de Nord - România 0 - 0 / FOTO: www.facebook.com/NationalaRomanieiOfficial

Bilanţul echipei României în meciurile din septembrie este unul pozitiv, cu două victorii (2-0 cu Islanda în deplasare, 2-0 cu Liechtenstein acasă) şi un egal (0-0 cu Macedonia de Nord în deplasare), fără gol primit şi cu patru înscrise.



Cu un lot decimat de accidentări şi COVID-19, România a rezistat la Skopje în faţa unei formaţii pe care a învins-o greu la Bucureşti, cu 3-2, şi care a participat la EURO 2020.



Gazdele au controlat jocul din start şi au avut prima oportunitate în min. 14, dar Niţă a reţinut mingea trimisă de Curlinov din foarfecă. Poate cea mai bună ocazie a României consemnat în min. 22, când Sorescu a şutat din unghi, dar Dimitrievski a scos de sub transversală. Macedonia de Nord a avut o şansă mare prin Elmas (34), care a pătruns în careu şi a tras periculos, dar Niţă a apărat. Până la pauză, gazdele au mai avut o ocazie, însă Bardhi (44) a şut peste ţintă de la 20 de metri.

În repriza secundă, Elmas a avut o nouă incursiune periculoasă în careu, a şutat bine, dar Niţă a respins providenţial cu piciorul (51). Niţă a fost din nou la post în min. 58, când a deturnat şutul lui Bardhi din careu.



Şi România a avut câteva momente bune, dar Stanciu (65) a şutat de la 30 m pe lângă poartă, iar Răzvan Marin (72) a trimis un şut de la 30 de metri, portarul Dimtrievski respingând cu pieptul.

Niţă a mai avut o intervenţie remarcabilă, în min. 73, la şutul lui Bardhi de la 25 de metri.



România se află pe locul al treilea după această remiză, la un singur puncte de Armenia, care a remizat cui Liechtenstein (1-1), miercuri, la Erevan. În alt meci, Germania a dispus de Islanda cu 4-0, la Reykjavik.



Luna viitoare, România va juca alte două meciuri în preliminarii, pe 8 octombrie, la Hamburg, cu Germania, iar pe 11 octombrie, cu Armenia, pe Stadionul Steaua din Bucureşti.



Câştigătoarele grupelor se vor califica direct la turneul final din Qatar. Formaţiile clasate pe locurile secunde şi cele mai bune două echipe necalificate din Liga Naţiunilor 2020-2021 vor juca baraje în urma cărora alte trei formaţii vor obţine biletele pentru CM 2022.

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Mirel Rădoi, a subliniat că, după acest rezultat, prima reprezentativă păstrează şanse reale pentru locul doi în grupă.

"Mergem în continuare cu şanse reale pentru locul doi. Cu punct sau puncte în Germania, tot va trebui să câştigăm cu Armenia acasă şi din punctul ăsta de vedere lucrurile pot fi mai clare. Nu pot să spun în momentul de faţă că sunt nefericit că am terminat la egalitate cu Macedonia de Nord. Mi-ar fi plăcut să jucăm mai bine, să fim mai curajoşi. Sunt lucruri pe care trebuie să le reglăm. Aş fi vrut să câştigăm această partidă, fireşte. Am avut două obiective, unul de a obţine rezultatul de egalitate până în minutul 60-70 după care ştiam că au probleme şi după minutul 70 să încercăm să stăm mai sus, să fim mai agresivi, mai incisivi. Le mulţumesc băieţilor pentru cele trei meciuri pentru că la nivel de determinare nu am ce să le reproşez, deşi în unele momente în seara asta ne-am precipitat. E adevărat că terenul nu a fost extraordinar dar cei din Macedonia au avut mai multă iniţiativă decât noi", a declarat Rădoi, citat de Agerpres.



Tehnicianul a precizat că echipa a fost de multe ori precipitată şi că a pierdut foarte uşor mingi, acestea fiind momente pe care nu le poate controla.



"Nu fac un calcul să văd câte puncte luăm, mă gândeam să terminăm pe locul doi după această serie. Toată lumea râdea când spuneam că Liechtenstein o să devină o problemă, dar ăsta este adevărul. Să nu credeţi că celelalte meciuri le-am pregătit ca să luăm gol, ar fi hilar. De multe ori joci ceea ce te lasă adversarul. Azi am întâlnit un adversar care nu avea nimic de pierdut, foarte agresiv, determinat, am avut foarte multe momente în care putem să fim mult mai relaxaţi, am pierdut multe mingi uşoare astăzi. Sunt lucruri pe care din punctul nostru de vedere este foarte greu să le putem antrena, dar îi înţeleg şi pe jucători după meciurile astea, presiunea pe care au simţit-o", a adăugat Rădoi.



Selecţionerul Mirel Rădoi a spus că nu s-a gândit că ar putea pleca de la cârma naţionalei după criticile apărute în urma startului mai puţin fericit al preliminariilor pentru CM 2022: "Dacă aveam alte planuri, mă duceam după contractele pe care le-am avut pe masă. Îmi luam valiza, plângeam un pic în faţa dumneavoastră şi mă duceam, dar sunt aici".

Sursa: Agerpres

