Mașinile noi sunt tot mai căutate, după scumpirea celor second-hand

Cele mai căutate autoturisme au fost SUV-urile, cu o cotă de piață de peste 40%, mai mare decât în 2021. În schimb, a scăzut interesul clienților pentru mașinile din clasele B și C, respectiv mică și compactă.

Bogdan Penciu, dealer auto: Dat fiind faptul că sunt accidente tot mai multe, majoritatea clienților optează pentru un SUV, pentru siguranță în primul rând. Ulterior, pentru spațiu.

Înmatriculările de mașini noi au crescut cu 6,8% anul trecut, în comparație cu 2021.

Producătorii locali au fost în topul preferințelor.

Reprezentații industriei auto pun fenomenul pe seama reluării producției la parametrii optimi, după blocajele apărute în aprovizionarea cu unele componente, în contextul pandemiei și al războiului din Ucraina.

ADRIAN SANDU, secretar general, Asociaţia Constructorilor de Automobile din România: Venim după doi ani de crize, 2020 şi 2021, în care efectele pandemiei şi restricţiile s-au făcut simţite, astfel încât piaţa a scăzut foarte mult. Avem în acest an o revenire a pieţei auto, a pieţei de înmatriculări de vehicule noi. Dar încă ne aflăm sub nivelul anului 2019, un an de referinţă, un an înainte de pandemie.

Înmatriculările de mașini second hand au scăzut însă cu 20% anul trecut, în comparație cu 2021. Dealerii spun că este și o consecință a prețurilor ridicate. Mașinile la mâna a doua s-au scumpit după ce timpii de livrare a celor noi au crescut.

Bogdan Penciu, dealer auto: Inclusiv proprietarii de mașini mai vechi de 3 ani de zile au avut acest avantaj de a obține un preț foarte bun pe mașina SH. Au crescut prețurile undeva cu 10%-20% mai mult decât înainte de pandemie.

Tipul de motorizare a devenit un alt criteriu important în alegerea unei mașini.

În contextul scumpirilor record ale carburanților de anul trecut, cel mai mult au scăzut înmatriculările de mașini Diesel, cu 5%, iar cele pe benzină, cu 1,2%. În schimb, achizițiile de autoturisme electrice și hibrid au crescut în medie cu 49% față de 2021.

Reprezentanții industriei auto se așteaptă ca înmatriculările de mașini noi, mai ales nepoluante, să crească și mai mult în contextul lansării programelor Rabla, în perioada următoare.

ŞTIRILE ZILEI