Poreclită Zburătorul negru, aceasta este considerată mașina viitorului. Poate decola și ateriza pe verticală, iar cel aflat la manșă nu are nevoie de licență de zbor. Manevrele seamană foarte mult cu cele ale unei mașini obișnuite. Mai are un avantaj: nu poluează pentru că are motorul electric.

Swichblade este mașina zburătoare varianta sport. Merge cu o viteză de aproape 200 de kilometri la sol și aproape 300 în aer și costă cam 150 de mii de dolari.

