„M-am gândit chiar să-mi rup brațul pentru a obține o scutire medicală”. Panică în rândul rușilor după anunțarea mobilizării parțiale

„Nu vreau să fiu carne de tun”, a declarat pentru The Moscow Times, sub protecția anonimatului, un moscovit în vârstă de 30 de ani.

Cea mai evidentă modalitate prin care bărbații pot evita recrutarea este să părăsească țara, iar zborurile directe de miercuri din Rusia către Armenia, Turcia și Azerbaidjan – țări care permit rușilor să intre fără viză – s-au epuizat rapid.

Prețurile zborurilor dus către destinații populare au crescut ulterior de cel puțin opt ori, biletele din capitala Rusiei către Erevan fiind vânzându-se joi cu aproximativ 160.000 de ruble (2.621 de dolari), iar de la Moscova la Dubai la prețul de 170.000 de ruble (2.784 de dolari).

„Fratele meu este speriat. Încercăm urgent să-i cumpărăm un bilet de avion”, a spus o rusoaică, al cărei frate și-a încheiat recent serviciul militar.

