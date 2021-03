M. Educaţiei solicită CNSU ca elevii din clasele terminale să poată participa la cursuri cu prezența fizică și în scenariul roșu. Inspectorul general al Capitalei: Deocamdată se merge pe ordinul în vigoare

Ministrul Sănătății, Sorin Câmpeanu

"Ministerul Educaţiei, având în vedere importanţa examenelor naţionale - Bacalaureat şi Evaluare Naţională - pentru viitorul oricărui tânăr şi pentru viitorul acestui stat, va face direct către CNSU o solicitare de modificare a scenariilor după care vor funcţiona şcolile în aşa fel încât şcolile cuprinse în localităţile care sunt deja în scenariul roşu conform evoluţiei ratei de infectare să poată permite elevilor din clasele terminale să meargă cu prezenţă fizică în şcoli. Este deja elaborată şi va fi transmisă CNSU în următoarele minute. Ministerul transmite solicitare către CNSU. CNSU este îndreptăţit să ia o decizie asupra acestei solicită", a precizat Cîmpeanu, la un post de televiziune, potrivit Agerpres.

El a afirmat că, în calitate de ministru al Educaţiei, o să susţină principiul că "şcolile se închid ultimele şi se deschid primele".

"Este vorba despre o rată de infectare, din păcate, peste 3 la mie, dar este 3,05. Dacă am lua în considerare la populaţia reală a Bucureştiului şi nu la cea cuprinsă în statistici probabil că am fi uşor sub 3. Asta este o consideraţie secundară", a adăugat ministrul.

Potrivit acestuia, Ministerul Educaţiei va face toate demersurile care îi stau în limitele de competenţă pentru ca elevii să poată beneficia de maximum de pregătire posibilă în vederea susţinerii examenelor naţionale.

"Ministerul Educaţiei va face toate demersurile în aşa fel încât fâşia îngustă între dreptul la educaţie şi dreptul la sănătate (...) să nu se transforme într-o falie. Ministerul Educaţiei va face toate demersurile care îi stau în limitele de competenţă pentru ca elevii să poată beneficia de maximum de pregătire posibilă în vederea susţinerii examenelor naţionale", a spus Cîmpeanu.

Inspectorul școlar general al Capitalei: Deocamdată se merge pe ordinul în vigoare

Inspectorul școlar general al Capitalei, Ionel Pușcaș, a declarat referitor la solocitarea ministrului Educației că “deocamdată se merge pe ordinul în vigoare. Dacă între timp apar alte hotărâri, vom vedea. Acționăm dupa ceea ce este în vigoare în acest moment“, a subliniat inspectorul, potrivit edupedu.ro.

Potrivit reglementărilor în vigoare, scenariul roșu se traduce prin închiderea școlilor gimnaziale și liceelor. Rămân deschise creșele, grădinițele și clasele pregătitoare – IV.

“Noi avizăm aceste adrese și ele vor fi aprobate, probabil mâine, în Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență“, a precizat acesta.

“În principiu, la acest moment, în afara altor hotărâri, școlile din Capitală vor funcționa în scenariul 3“, a subliniat inspectorul școlar general.

