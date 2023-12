Luptele s-au reluat în Fâșia Gaza. Benjamin Netanyahu: Israelul este hotărât să-şi atingă obiectivele războiului

Premierul israelian Benjamin Netanyahu

Hamas nu a eliberat toate femeile ostatice aşa cum se convenise şi a lansat rachete asupra Israelului, a declarat biroul lui Netanyahu.



"Odată cu reluarea luptelor, subliniem: guvernul israelian se angajează să-şi atingă obiectivele în război - să elibereze ostaticii, să elimine Hamas şi să se asigure că Fâşia Gaza nu va mai reprezenta niciodată o ameninţare pentru locuitorii Israelului", a declarat acesta.



Armata israeliană a trimis mesaje pe telefoanele locuitorilor din unele cartiere ale oraşului Gaza, precum şi celor din localităţile de la graniţa cu Israelul în sud, cerându-le "să plece imediat" pentru că urmează să efectueze "atacuri militare dure", transmite AFP.



Schimbul de focuri a fost reluat vineri dimineaţa devreme la 05:00 GMT, după un armistiţiu de şapte zile care a dus la eliberarea a 105 ostatici luaţi de gruparea islamistă în schimbul eliberării a 240 de deţinuţi palestinieni, toţi femei şi minori.



Autorităţile israeliene au restabilit interdicţia redeschiderii şcolilor fără un adăpost conform normelor de protecţie.



Cu puţin timp înainte de ora locală 06:00 (04:00 GMT), sirenele antiaeriene s-au declanşat în oraşele israeliene din apropierea Fâşiei Gaza, printre care Sderot, Holit, Nir Itzhak şi Nahal Oz.



La rândul său, armata israeliană a reluat bombardamentele în întreaga Fâşie, de la Gaza City şi Jabalia, în nordul enclavei, până la Khan Younis şi Rafah, în extremitatea sudică a enclavei.



În plus, miliţienii Hamas se confruntă cu forţe terestre israeliene pe drumul Salah Al Din, pe unde are loc evacuarea persoanelor strămutate din nordul spre sudul Fâşiei Gaza.



Purtătorul de cuvânt al armatei, Daniel Hagari, a avertizat aseară - înainte ca armistiţiul să fie întrerupt - că Israelul este pregătit să reia luptele.



Şase palestinieni au fost ucişi vineri dimineaţă într-un raid aerian israelian asupra oraşului Rafah, în sudul Fâşiei Gaza, a declarat pentru AFP Ashraf al-Qidreh, purtător de cuvânt al Ministerului Sănătăţii Hamas. Doi copii au fost ucişi în raidurile aeriene asupra oraşului Gaza, a declarat agenţiei franceze de presă Fadel Nadm, medic la spitalul Ahli Arab.



Semn al unei situaţii fragile, Hamas, considerată drept organizaţie teroristă de SUA, Uniunea Europeană şi Israel, a revendicat joi responsabilitatea pentru un atentat sângeros la Ierusalim care a costat viaţa a patru israelieni.



Principalul partener al Israelului, SUA au avertizat joi seara statul israelian împotriva reluării luptelor dacă nu are un plan concret pentru a preveni moartea civililor şi strămutarea în masă a locuitorilor în Fâşia Gaza.

ŞTIRILE ZILEI