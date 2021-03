Rusia are granițele închise de un an de zile, însă face anumite excepții și invită sportivi din alte țări la competiții internaționale. Două medalii de argint și patru de bronz intră în palmaresul luptătorilor români, care se întorc de la Moscova, gazda Cupei Mondiale de Sambo. Chiar dacă încă nu este un sport olimpic, sambo are numeroși adepți și în România. Despre emoțiile sportivilor noștri la Moscova, într-un reportaj semnat de Liviu Iurea.