Albert Berisha are 31 de ani si este din Priștina. Adelin Petrișor l-a filmat cu doar câteva zile înainte să intre în închisoare. Albert a primit o pedeapsă de 3 ani și jumătate pentru că a luptat de partea teroriștilor în Siria. Procurorii l-au acuzat că în 2013 a fost avut contacte cu Al Nusra și Stat Islamic.

Tânărul recunoaște că a mers în Siria din motive religioase pentru a lupta impotriva lui Basghar Al Assad, însă neagă legăturile cu teroriștii: "În timpul războiului din Kosovo eram foarte mic și nu am putut să iau arma și să-mi apăr familia de sârbi. Acum erau 500 de sârbi care luptau pentru regimul Al Assad. De-a lungul istoriei, noi am fost mereu în tabere adverse. Și pentru mine a fost și o ocazie să-mi iau revanșa. Am simțit că e momentul să îi înfrunt pe câmpul de luptă. [...] Am fost acolo să lupt împotriva regimului Al Assad. Nu o să mint că am fost acolo ca să ajut refugiați."

Berisha susține că prima dată în Siria a nimerit la Al Nusra, grupare afiliată Al Qaeda. După câteva zile s-a alăturat unor albanezi care luptau împotriva regimului: "Am descoperit după trei zile că sunt într-un grup greșit. Albanezii din acesta luptau pentru Stat Islamic. Am înțeles că nu sunt în locul care trebuie. A fost cel mai neplăcut sentiment."

Berisha susține că a stat în Siria doar două săptămâni. L-a întâlnit acolo pe cel mai cunoscut terorist kosovar, Lavdrim Muhaxheri. Acesta era comandantul albanezilor și a apărut în filme de propagandă ale ISIS: și-a rupt pașaportul și a executat un tânăr cu un lansator de rachete. Muhaxheri a fost omorât vara trecută, de o dronă americană.

"Am avut probleme cu poliția și procuratura. Întâlnirea cu acest terorist a fost mai mult decât suficientă ca să mă arunce în închisoare. [...] L-am văzut acolo, însă nu am știut cine e. Atât. Procurorul a crezut că-l întâlnisem înainte. Sincer, nu-l cunoșteam."

La ora difuzării acestui reportaj, Albert Berisha este deja de trei zile într-o închisoare de lângă Priștina. Ar putea ieși, cel mai repede, în 2020: "Închisoarea nu înseamnă nimic pentru mine. Voi merge după gratii și voi continua să mă rog, să citesc și voi continua să îi ajut pe alții să se deradicalizeze."

Berisha nu este singurul kosovar cu astfel de probleme. 123 de persoane care au luptat în Siria sau Irak s-au întors.

În Kosovo, 155 de persoane au fost condamnate pentru incitare la ură și pentru răspândirea ideilor extremiste.

