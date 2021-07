Luptătoarea Andreea Beatrice Ana, calificată la Tokyo, la categoria 53 de kilograme: Voi da tot ce pot pentru a câștiga o medalie

Într-un sport practicat mai mult de bărbaț, câteva fete se încăpățânează să facă performanță. La lupte. Una dintre ele este Ana.

Andreea Ana, lupte - categoria 53 kg: Am început să practic lupte acum 11 ani la Mangalia, sub îndrumarea antrenorului meu descoperitor Oancea Marian, urmând ca mai apoi să devin campioană națională (...) Am participat la europene, mondiale de juniori, iar mai apoi am evoluat la nivel de seniori și am și participat la aceste turnee de calificare unde m-am și calificat la Jocurile Olimpice.

La 20 de ani, Andreea Beatrice Ana va lupta la propriu pentru o medalie olimpică la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Pentru Andreea va fi prima participare la Jocurile Olimpice. Merge acolo cu dorință de victorie, încredere și speranță.

Andreea Ana: Ca orice sportiv, îmi doresc să aduc o medalie pentru România. Participarea mea la Tokyo sigur că îmi va aduce o experiență foarte frumoasă, dar voi da tot ce pot pentru a câștiga o medalie.

Are în palmares medalii la campionatele europene și mondiale de cadeți juniori și under 23. Prețul lor? Timpul liber, familia, prietenii, școala.

Andreea Ana: Sunt destule sacrificii, cu școala, apoi cu plecarea de lângă familie, dar nu regret absolut nimic. Mi-a lipsit familia după ce am plecat de acasă, îmi lipsește în continuare, dar sunt conștientă că fără sacrificii nu poți face nimic. Au fost foarte multe momente grele în care am vrut să renunț, dar am avut alături de mine persoanele potrivite, care nu m-au lăsat niciodată să fac acest pas.

În copilărie se gândea că atunci când va fi mare va fi profesoară. Cariera sportivă a condus-o însă pe podiumuri și mai nou în băncile Facultății de Educație Fizică și Sport. Alături de Andreea Ana care va lupta la categoria 53 de kilograme, la Jocurile Olimpice de la Tokyo s-au mai calificat încă două fete, Incze Kriszta Tunde la categoria 62 kg și Alina Vuc la categoria 50 kg.

Andreea Ana: Cel mai mult mă motivează dorința de a fi cea mai bună, cu asta mă trezesc în fiecare zi în gând. Și știu că pentru a fi cea mai bună în ceea ce fac trebuie să muncesc și să dau tot ce pot. Este nevoie de forță pentru a câștiga, dar totodată ai nevoie și de tehnică și de tactică. Este un pachet complet pe care trebuie să-l ai pentru a câștiga. Eu consider că excelez mai bine la partea tehnică.

Între 23 iulie și 8 august TVR va transmite în direct Jocurile Olimpice de la Tokyo, ediția cu numărul 32.

