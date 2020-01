În această noapte, la Los Angeles, se vor decerna Globurile de Aur. Topul nominalizărilor este condus de gigantul de streaming Netflix, care a început să producă în urmă cu șase ani filme și seriale proprii. Printre favoritele pentru un Glob de Aur sunt peliculele Marriage Story, Joker, Once Upon A Time In Hollywood și The Irishman.

Noaptea Globurilor de Aur EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Globurile de Aur sunt printre cele mai râvnite premii din cinematografia americană și, de multe ori, laureaţii ajung pe podium şi la Oscar.

Comedia romantică "Marriage Story", de Noah Baumbach, este în top cu șase nominalizări.

Urmează "The Irishman", al lui Martin Scorsese, o saga despre crima organizată din America de după al Doilea Război Mondial, care are cinci nominalizări. Ambele sunt producţii Netflix.

"The Two Popes" - cei doi papi, de Fernando Meirelles, a primit patru nominalizări. Pelicula este despre cei doi Papi, Benedict și Francisc, care caută o nouă cale pentru Biserica Catolică.

Printre filmele cu cele mai multe nominalizări la Globurile de Aur din acest an sunt şi producţii ale altor companii. "Once Upon a Time In Hollywood", de Quentin Tarantino, concurează la cinci categorii, iar "Joker", de Todd Phillips, la patru.

Quentin Tarantino este considerat favorit la Globul de Aur pentru cea mai bună comedie, cu "Once Upon a Time In Hollywood". În aceeași categorie au fost nominalizate și filmele "Dolemite Is My Name", "Jojo Rabbit", "Knives Out" și "Rocketman".

Pentru rolul secundar din filmul lui Tarantino, Brad Pitt este și el considerat favorit, în timp ce pentru rolul principal masculin într-o dramă se detașează Joaquin Phoenix, cu interpretarea din "Joker".

Cea de-a 77-a ediție a galei Globurilor de Aur va avea loc la Hotelul Beverly Hilton din Los Angeles.

ŞTIRILE ZILEI