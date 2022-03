Lupta mamei unui erou al Revoluției cu autoritățile. Se zbate pentru construirea unui monument, însă promisiunile primăriei Brașov pică odată cu schimbarea edililor

Nicuşor Vlase avea 19 ani când a fost ucis în 23 decembrie 1989, la Braşov. Mama lui a obţinut amenajarea cimitirului pentru victimele Revoluţiei, în parcul din centrul oraşului.



ELENA VLASE, mama eroului Nicolae Vlase, ucis în decembrie 1989: În '91 au fost înhumați și de atunci numai promisiuni. Ni s-a promis o placă, că aici va fi amplasat un monument, nu s-a întâmplat nimic.



De trei decenii bate la porțile instanțelor din România şi la CEDO, ca să afle cine i-a ucis fiul. În 2011 a obţinut decizia istorică de redeschidere a Dosarului Revoluţiei. A văzut că autorităţile nu se grăbesc să facă niciun monument al eroilor și a propus, împreună cu alți urmaşi ai celor căzuți în 1989, un proiect care include și o machetă a monumentului. Martiriul tinerilor urma să fie reprezentat de o statuie din bronz cu chipul zeiţei victoriei, Nike din Samothrace. Fostul edil al Braşovului, George Scripcaru, și-a dat acordul public.

ELENA VLASE, mama eroului Nicolae Vlase, ucis în decembrie 1989: A fost acceptat de Primărie, am plătit toate .. până și macheta aceea. Am fost cu artistul, cu sculptorul, toată lumea a fost de acord. Am obținut certificat de urbanism și toată documentația tehnică și mă așteptam ca Primăria să țină cont de acest lucru.

Când a vrut să treacă la ridicarea monumentului, Elena Vlase a aflat că autorităţile locale i-au trimis dosarul la Bucureşti, pentru un nou aviz. În același timp, primăria anunță că va face concurs de soluţii pentru construcție.

ELENA VLASE, mama eroului Nicolae Vlase, ucis în decembrie 1989: Prelungirea valabilității și semnătura domnului Coliban. În certificatul de urbanism este stipulat doar aviz din partea comisiei zonale de la Brașov. Sper să nu se mai blocheze acest demers, pentru că nu fac decât să întineze memoria celor uciși.



SORIN TOARCEA, purtător de cuvânt al Primăriei Brașov: Eliberarea acelui certificat de urbanism este doar un act de informare, care spune în ce condiții poți să construiești ceva, nu înseamnă o autorizare a acelui monument. (Proiectul dânsei are vreo șansă să fie transpus în practică?) Depinde foarte mult de rezultatele concursului de soluții.



La solicitarea TVR, ministrul Culturii ne-a răspuns că dosarul doamnei Vlase nu a putut fi avizat de Comisia Naţională pentru Monumentele de For Public, pentru că a fost trimis incomplet de către Direcţia Judeţeană de Cultură.

ŞTIRILE ZILEI