Satul bogat, pustiu EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Din depărtare, Gomilica pare o așezare de oameni cu stare, bogată și lipsită de griji. Pe măsură ce pătrunzi pe ulițele neasfaltate ale satului, te cuprinde însă o liniște apăsătoare. Casele sunt goale.

"99% din populaţia de aici e la Viena. Muncesc acolo. Între 1965 şi 1975 toată lumea a plecat la muncă acolo. Cei mai mulţi au plecat, aproape 90%. S-au dus să facă bani şi au făcut", povestește un localnic.

În ultimele decade, generații din Gomilica au investit mai toate economiile lor în case noi, acasă, în Serbia, deși stau atât de puțin aici. Porți sofisticate ferecate cu lacăte ruginite de vreme. Încăperi care nu au mai văzut lumina zilei de ani pentru că ferestrele sunt umbrite de obloanele trase.

Peter a trăit aproape 50 de ani în Austria unde a lucrat ca șofer.

"M-am dus la Viena doar pentru câţiva ani, gândindu-mă să mă întorc. Apoi a venit soţia după mine, apoi s-au născut copiii, apoi am rămas să am grijă de nepoţi. Am rămas acolo 50 de ani. Nu plănuiam să stăm atât", spune Petar Djordjevic.

Pentru cei ca Petar, care s-au întors acasă, nu e ușor. Gomilica nu are nicio stradă asfaltată, apă curentă sau canalizare.

Viitorul nu pare diferit de această zi de ianuarie mohorâtă pentru că autoritățile nu sunt dispuse să investească într-o localitate fantomă.

ŞTIRILE ZILEI