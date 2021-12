Vanătoarea de week-end EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Tanguy le Duigou este un francez care a fost la un pas de moarte după ce un glonț rătăcit era să îl nimerească în casa de la țară.

TANGUY LE DUIGOU, victimă a vânătorii de weekend: Am intrat în bucătărie şi am văzut pe fereastră doi mistreţi. Când mă pregăteam să iau binoclul să îi observ, am auzit un zgomot neobişnuit în spatele meu, care mi-a atras atenţia. Mi-a luat ceva să realizez că fereastra a fost spartă de glonţ exact în locul în care mă aflăm cu două minute în urmă. Glonţul a trecut prin tocul uşii de şapte centimentri adâncime, a traversat sufrageria şi a trecut prin uşă, a mai traversat uşa unei camere, apoi şi-a continuat traiectoria şi a fost oprit de zidul din capătul casei.

Tanguy a fost norocos, pentru că a scăpat cu viață. Nu la fel de norocos a fost Morgan Keane, un tânăr de 25 de ani care tăia lemne în curte în momentul în care a fost răpus de un glonț rătăcit de un vânător de weekend. Prietenii lui Morgan au lansat o petiție Senatului francez pentru interzicerea parțială a vânătorii de weekend, pentru a proteja excursioniștii, joggerii și localnicii.

LEA JAILLARD, activistă a mişcării petiţionare "O zi, un vânător": Din fericire, ce i s-a întâmplat lui Morgan nu se întâmplă în fiecare zi, dar zilnic au loc accidente, incidente, care ar fi putut deveni drame. Chiar dacă nu sunt incidente grave, Morgan aţi putea fi dvs, fratele dvs, sau parinţii, ar putea fi oricine.

În sezonul 2020-2021, Autoritatea Națională pentru Biodiversitate a raportat șapte decese datorate gloanțelor răzlețe și 80 de accidente care s-au petrecut la partide de vânătoare.

Organizațiile de vânători susțin că cererea de interzicere a partidelor de weekend este neserioasă și se opun prin grupurile de lobby.

