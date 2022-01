LUMEA AZI Replica SUA la situația din Ucraina EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Anul a început cu un maraton diplomatic prin care se încearcă detensionarea situației de la granița Ucrainei. Preșdintele Joe Biden a reafirmat angajamentul Statelor Unite față de suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Discuția cu omologul său de la Kiev a avut loc după ce, pe final de an, liderul de la Casa Albă l-a avertizat din nou pe Vladimir Putin în timpul unei convorbiri telefonice în legătură cu o posibilă invazie a Ucrainei.



JOE BIDEN, preşedintele SUA: I-am spus clar preşedintelui Putin că, dacă mai face vreo mişcare, dacă intră în Ucraina, va suporta consecinţe drastice. Vom creşte prezenţa în Europa, cu aliaţii noştri din NATO, şi preţul plătit va fi foarte scump.



Între timp, în estul Ucrainei, doar sărbătorile de iarnă au mai adus un licăr de bucurie. Sunt sate ca Zaitseve, situat la 60 de kilometri de linia de front. 235 de suflete mai trăiesc aici într-o sărăcie lucie, restul au plecat, pentru că așezarea a fost devastată de război.



MARYNA SERHEYEVA, localnică: Aici se trăgea într-una. A căzut un perete. Se poate vedea gaura. O bombă a căzut în apropiere. Gardul e plin de şrapnel. A rămas aşa şi se tot distruge. Am făcut ce am putut. Am reparat fereastra, dar cine să repare peretele.



Marina are 47 de ani. Nu mai are pe nimeni aici și totuși nu are de gând să plece, pentru că e prea săracă. Dar nici nu își face iluzii că situația se va îmbunătăți.

