LUMEA AZI Mircea Geoană: Sferele de influenţă nu mai au ce căuta pe continentul nostru. Sferele de influenţă au condus la două războaie mondiale, au condus la secole de război, la pierderi de vieţi omeneşti

Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoană dă asigurări că România este la adăpost. Înaltul oficial a explicat că Aliaţii resping categoric noţiunea de reapariţie a sferelor de influenţă în Europa, lucru pe care îl vor ruşii, dar spus aşa, în cuvinte mai frumoase. Când vine vorba de Ucriana, ruşii vor garanţii scrise că această ţară nu va fi primită acum şi niciodată în NATO. Mircea Geoană a reconfirmat dreptul inalienabil şi suveran al fiecărei naţiuni de a-şi alege propriile aranjamente de securitate. În interviul acordat in exclusivitate emisiunii Lumea azi, secretarul general adjunct al NATO ne explică ce ne-ar putea aştepta pe noi.

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a vorbit despre maratonul diplomatic de o săptămână în care s-a încercat temperarea poziției Federației Ruse în raport cu Ucraina.

Mircea Geoană: "Nu am asistat la evenimente spectaculoase de găsire a unei căi agreate pentru a evita confruntarea şi agresiunea şi presiunea pe care Federaţia Rusă o pune atât de agresiv la adresa Ucrainei, dar eu consider că dialogul este util. Vorbim de întâlnirea NATO Rusia în care am prezentat în numele Alianţei atât lucrurile care sunt inacceptabile din propunerea făcută publică de Federaţia Rusă, şi aici mă refer în principal la dreptul Alianţei de a-şi proteja aliaţii de pe flancul estic şi propunerile ruseşti de a reveni la situaţia anterioară lui 1997, înainte de extinderea NATO, este total inacceptabilă şi am spus-o foarte clar Federaţiei Ruse. La fel de clar am spus că o altă propunere a Federaţiei Ruse, aceea de a avea un drept de veto asupra eventualei aderări a Ucrainei şi a altor ţări din Europa către alianţele pe care le aleg democratic este inacceptabilă. Am spus-o şi o spun din nou foarte clar: sferele de influenţă în Europa nu mai au ce căuta pe continentul nostru. Sferele de influenţă au condus la două războaie mondiale, au condus la secole de război, de pierderi de vieţi omeneşti. "

"Am avansat părţii ruse, şi o vom face şi în scris, şi propuneri concrete acolo unde credem că putem să avem înţelegere. Este vorba de transparenţă în zona exerciţiilor militare, la linii de comunicare şi de comunicaţii civile şi militare active şi permanent deschise de ambele părţi, mă refer la controlul armamentelor, la dezarmare şi neproliferare, zone în care putem şi trebuie să facem eforturi împreună. Vom vedea dacă Federaţia Rusă, după această săptămână, va ajunge la concluzia că diplomaţia este calea de urmat. Noi am făcut o nouă invitaţie Federaţiei Ruse pentru un nou Consiliu NATO-Rusia cât mai aproape cu putinţă. Vom trimite în scris propunerile noastre, vom vedea care este reacţia Moscovei şi sperăm să fie una pozitivă. " a adăugat secretarul general adjunct al NATO.

"Noi nu avem în acest moment Ucraina ca aliat în NATO. A existat la Summitul de la Bucureşti o conversaţie şi o decizie în legătură cu o eventuală apartenenţă a Ucrainei şi Georgiei la NATO, dar astăzi Ucraina nu este membru NATO. Dar idea că un terţ jucător, oricât de mare ar fi vecinul respectiv, poate să aibă drept de veto asupra deciziei suverane a unui stat independent în Europa cu privire la calea de urmat şi alianţele pe care le decide este inacceptabil. " a subliniat Mircea Geoană.

"Toţi cei 30 de aliaţi au fost extrem de uniţi şi de coerenţi, toţi au susţinut propunerile pe care eu le-am avansat. Sperăm ca şi la Moscova interpretarea să fie una constructivă şi Rusia să evite o situaţie care va fi foarte dificilă pentru Ucraina, pentru Europa, dar şi mai dificilă pentru Federaţia Rusă. "

Despre intenţiile Moscovei, Mircea Geoană a spus: Nu ştim care sunt intenţiile preşedintelui Putin, dar poziţia noastră a demonstrat foarte clar Federaţiei Ruse că orice speranţă să găsească fisuri, nuanţe şi lipsă de coerenţă şi fermitate din partea noastră, a Occidentului democratic, au fost simple iluzii.

Mircea Geoană a că, din punct de vedere al siguranței, securității, integrității teritoriale și suveranității țărilor aliate nu există îngrijorări, deoarece "NATO este aici și veghează".

Mircea Geoană: "Suntem în siguranță, și suntem în siguranță din momentul în care am aderat la NATO, pentru că articolul 5 este un articol sacrosanct. Este vorba despre garantarea securității, integrității teritoriale și a suveranității tuturor statelor NATO, inclusiv în zona Mării Negre, inclusiv în cazul României sau al țărilor baltice sau altor aliați. Evident că în perioada în care avem tensiuni generate de Federația Rusă, NATO își face treaba. Suntem, ca întotdeauna, în măsură să planificăm de o manieră prudentă și anticipatorie situații care pot să afecteze securitatea aliaților și de aceea suntem pregătiți să luăm măsuri de apărare și descurajare și de postură militară, adecvate situației pe care o vom găsi. Nu am avut prezență NATO militară în țările nou intrate în NATO, până după 2014, când Federația Rusă a ocupat ilegal Crimeea și a creat problemele din estul Ucrainei. Înainte nu am avut prezență militară permanentă în țările nou aliate. De ce? Pentru că nu era o situație de securitate c are să genereze o astfel de necesitate. Acum avem o astfel de necesitate și vom continua să ne facem datoria și vreau să transmit un mesaj extrem de clar și românilor, dar și oricărui alt aliat, că, din punct de vedere al siguranței, securității, integrității teritoriale și suveranității țărilor noastre nu avem probleme de preocupare, pentru că NATO este aici și veghează. "

