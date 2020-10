Președintele SUA și Twitter EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Acum, președintele american e renumit în toată lumea pentru activitatea sa pe rețelele de socializare. În special pe Twitter, companie care a și restricționat recent contul de campanie al lui Trump după ce a postat un articol controversat la adresa fiului contracandidatului său democrat.

Iată un moment din interviul în care liderul de la Casa Albă este întrebat de ce a redistribuit un mesaj care conținea o teorie a conspirației împotriva lui Joe Biden.

Savannah Guthrie, jurnalist NBC: Săptămâna aceasta aţi redistribuit celor 87 de milioane de urmăritori o teorie a conspiraţiei potrivit căreia Joe Biden a orchestrat eliminarea trupei speciale de puşcaşi ca să acopere falsa moarte a lui Bin Laden. De ce aţi trimite o asemenea minciună urmăritorilor dvs?

Donald Trump, candidatul republicanilor: N-am ştiut nimic despre asta.

Savannah Guthrie, jurnalist NBC: Dar l-aţi redistribuit!

Donald Trump, candidatul republicanilor: Era o redistribuire. Era părerea cuiva pe care am redistribuit-o. Am pus-o acolo ca oamenii să spună ce cred. Eu nu am luat nici o poziţie.

Savannah Guthrie, jurnalist NBC: Nu înţeleg. Sunteţi preşedintele SUA. Nu sunteţi unchiul nebun al cuiva care poate să pună pe Twitter ce vrea el.

Donald Trump, candidatul republicanilor: A fost o redistribuire şi fac asta foarte des şi sincer, pentru că media este atât de falsă şi coruptă, dacă nu aş avea reţelele de socializare nu s-ar auzi un cuvânt de la mine.

Savannah Guthrie, jurnalist NBC: Ei bine, cuvântul este FALS!

Donald Trump, candidatul republicanilor: Ştiţi ce cuvânt e? Un cuvânt simplu. Reconstruim ţara, o facem mai puternică, mai bună decât a fost vreodată şi asta se întâmplă acum şi toată lumea ştie. Şi mai ştiţi ce vreau să spun? O să câştigăm foarte multe state, foarte multe. O să vedeţi!

ŞTIRILE ZILEI