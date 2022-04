Urmeaza un nou conflict in Transnistria? EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Două explozii au pus la pământ două dintre cele mai puternice antene ale complexului de transmisiuni din regiunea separatistă Transnistria nu departe de Tiraspol și la numai 50 de kilometri de Chișînău. Antenele au fost construote în 1960. Așa-zisul minister de interne de la Tiraspol a declarat că instalațiile retransmiteau programe ale unor posturi de radio din Federația Rusă. Distrugerea lor are loc la numai o zi după ce în clădirea așa zisului serviciu de securitate de la Tiraspol s-ar fi tras cu grenade.

Pe fondul acestor incidente din regiunea separatistă, președintele Maia Sandu a convocat consiliul suprem de securitate.

"Incidentele capătă o cu totul altă semnificație când sunt puse în contextul recentelor declarații venite din partea unor oficiali ruși privind intențiile Rusiei. Comandantul militar adjunct al Districtului militar central al Rusiei afirmă că Moscova vrea să preia controlul deplin asupra sudului Ucrainei și să creeze astfel un coridor către Transnistria", spune Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova.

"Condamnăm cu fermitate tentativele de a atrage Transnistria în ce se întâmplă în Ucraina. Auzim afirmăţii exagerate despre pregătirea forţelor de menţinere a păcii, aerodromul de la Tiraspol, recruţi transnistreni pentru unele acţiuni ostile. Luăm act de acestea, iar toate aceste afirmaţii nu pun la îndoială faptul că situația de pe malul stâng al Nistrului, inclusiv zona de siguranță, se află sub controlul deplin al forțelor comune de menținere a păcii", a declarat Maria Zakharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe.

"Cred că agitarea sabiei, amenințările lui Puțîn cu privire la extinderea efectivă a conflictului, ceea ce este în mod clar ceva ce și-ar dori să facă; el este într-o gaură și cred că își dă seama cu siguranță că unul dintre modurile în care crede că poate ieși din ea este să atragă oamenii în ea. Am văzut ce s-a întâmplat, nu avem detalii, dar am văzut atacurile din Transnistria, lângă republica Moldova. Nu ştim care e originea, dar am văzut ameninţări false peste tot în jurul Ucrainei. Face parte dintr-un fel de atacuri ale lui, dar și dintr-un efort disperat de a îndepărta oamenii de subiectul principal, care este eșecul în Ucraina", a spus Ben Wallace, ministrul britanic al Apărării.

Liderii separatiști de la Tiraspol au ridicat la maximum nivelul de alertă teroristă în regiune. Rușii își exprimă îngrijorarea în timp ce liderul autoproclamatei republici Donețk spune că Moscova ar trebui să țînă cont de ce se întâmplă în Transnistria atunci când va planifica următoarea etapă a ceea ce rușii numesc operatiune specială.

”Situaţia din Transnistria arată o încercare de a deschide un nou front, de a se deschide un nou conflict, a împinge conflictul spre altă zonă decât unde se desfăşoară în acest moment. Este o încercare, că alte încercări ale războiului hibrid, de a extinde conflictul. Dar nu există acum date privind posibilitatea să se dezvolte la graniţa Republicii Moldova”, spune ministrul Apărării, Vasile Dâncu.

Poziția Chișinăului urmează linia de până acum, cea a neutralității și a neimplicării teritoriului dintre Nistru și Prut în acest conflict.

ŞTIRILE ZILEI