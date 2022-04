FBI ajuta Ucraina EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"Am trimis oamenilor noştri instrucţiuni că să îi sprijinim în continuare şi pe cât putem să-i ajutăm să anticipeze, prevină, apere, atenueze activitatea cibernetică rău intenţionată a ruşilor. Nu pot spune că au intensificat atacurile, dar cu siguranţă au continuat să facă ce făceau de ani şi perspectiva că asta să devină mai severă este în atenţia noastră. Aşa că abordăm totul în ritm de luptă. Avem posturi de comandă active zi şi noapte, de câteva săptămâni. Am promovat produsele noastre de supraveghere şi companiilor private şi altora. Am distribuit şi informaţiile tehnice reţelelor defensive. Nu pot intră în detalii, dar unde vedem multe activităţi de acest gen, scanare, tatonare, pregătire, ştiţi, o tentativă de acces. Deci cheia este să lucrăm împreună cu partenerii, fie că sunt ucraineni, când infrastructura lor e critică, fie că sunt firme private din SUA, că să ne asigurăm că întrerupem şi perturbăm orice acţiune înainte că ea să producă efecte severe", a spus Christopher Wray, directorul FBI.

