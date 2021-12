Nominalizările la Globul de Aur EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Nominalizările și trofeele pentru 25 de categorii - film și televiziune - sunt acordate în funcție de votul celor 110 membri ai Asociației Presei Străine de la Hollywood.

În ghearele câinilor - The power of the dog - o poveste despre tiranie domestică și masculinitate agresivă, și pelicula Belfast, care evocă violențele sectare din anii '60, au primit cele mai multe nominalizări.

Cea mai bună intrerpretare masculină într-un lung metraj - dramă: Mahershala Ali, Swan Song, Javier Bardem Being the Ricardos.

La categoria cea mai bună actrița într-un film - dramă, pe lângă Jessica Chastain, Olivia Colman, Kristen Stewart și Nicole Kidman, a fost nominalizată și Lady Gaga pentru rolul din Casa Gucci - film care a stârnit mânia urmașilor lui Aldo Gucci, întemeietorul imperiului de modă. Moștenitorii lui spun că filmul prezintă familia ca pe o adunătură de gangsteri și că nu respectă realitatea.

