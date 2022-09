Lukașenko crapă lemne pentru Europa. "O să-i ajutăm pe frații noștri. Poate că or să ne ajute și ei pe noi într-o zi"

"Nu o să-i lăsăm să înghețe în Europa", i se adresează Lukașenko partenerului său de crăpat lemne, afaceristul Teterin, care pare mai puțin obișnuit cu coada de topor și cu un astfel de efort, judecând după nereușita loviturilor și după preocuparea ca ținuta să acopere părțile voluminoase.

"O să-i ajutăm pe frații noștri. Poate că or să ne ajute și ei pe noi într-o zi", adaugă liderul de la Minsk, din mijlocul grămezii de lemne.

"Alexander Grigoryevich, te gândești la toată lumea. La Europa și la întreaga lume", îi răspunde afaceristul.

"La urma urmei, suntem centrul Europei. Ne mândrim cu asta", vine replica de teatru a lui Lukașenko.

"Să trecem la treabă", îndeamnă Sergei Teterin.

Nu trec câteva secunde, că afaceristul se și plânge că molidul e cam dur.

"Europa nu poate fi pretențioasă în acest moment. Molid, mesteacăn... important e să le țină de cald", subliniază Lukașenko, cel care nu s-a ferit să ia arma în mână împotriva propriului popor la demonstrațiile din 2020.

Meanwhile in Belarus, Alexander Lukashenko has been chopping up logs for Europeans



"You think about everyone, Alexander Grigoryevich," says his crony, businessman Sergei Teterin pic.twitter.com/lIUsxKxmfQ