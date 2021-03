"Lui tata îi e dor de tine". De Ziua Mamei, copiii prințului William al Marii Britanii au făcut felicitări pentru bunica lor, prințesa Diana

Sunt postate cele trei felicitări ale copiilor pentru bunica lor paternă, cu mesaje emoționante scrise de mână de George și Charlotte, cei doi copii mari ai prințului William.

"Dragă buni Diana, La mulți ani de Ziua Mamei! Te iubesc foarte mult și mă gândesc mereu la tine. Cu multă dragoste, George", a scris prințul George, în vârstă de 7 ani, pe felicitarea lui pentru bunica Diana.

La rândul ei, prințesa Charlotte, de 5 ani, a scris: "Dragă buni Diana, Mă gândesc la tine de Ziua Mamei. Te iubesc foarte mult. Lui tata îi este dor de tine. Cu multă iubire, Charlotte."

"Și în acest an, Ziua Mamei va fi diferită. Mulți dintre noi vom fi departe de cei dragi, dar așteptăm cu nerăbdare ca, în viitorul nu prea îndepărtat, să ne putem îmbrățișa din nou mama", mai arată prințul William și soția sa, Kate, în mesajul postat pe paginile oficiale de socializare.

This year Mother’s Day will be different once again.



Many of us will be apart from our loved ones, but looking forward to a time in the not too distant future when we can give our mother a hug again. (1/2) pic.twitter.com/Bys6OCqtTT