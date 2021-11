Ludovic Orban, înainte de ședința PNL: Orice alianţă cu PSD nu reprezintă altceva decât un avantaj pentru partidocraţia pesedistă şi penelistă

Ludovic Orban

"Se discută despre viitoarea formă de majoritate parlamentară şi am venit să susţin punctul meu de vedere categoric împotriva oricărei înţelegeri cu PSD. De 31 de ani în viaţa mea politică am luptat împotriva stângii, împotriva stângii postcomuniste, împotriva stângii care a împiedicat dezvoltarea României şi sunt categoric împotriva oricărei formule de Guvern cu PSD. De altfel, e o ruşine pentru conducerea PNL simplul fapt că a angajat discuţii cu PSD, în loc să facă ceea ce aşteptau românii de la noi şi anume să refacem coaliţia de centru-dreapta şi să asigurăm o guvernare în conformitate cu angajamentele pe care ni le-am luat faţă de cetăţenii români din campania electorală din decembrie. Decizia de a face înţelegere cu PSD la evidenta presiune şi iniţiativă a preşedintelui Iohannis reprezintă o trădare gravă a cetăţenilor români care au votat cu PNL, care şi-au pus nădejdea, care şi-au arătat încrederea în PNL şi reprezintă o sinucidere politică pentru cei care iau o astfel de decizie. Chiar dacă se va învesti un guvern, acest guvern nu va fi un guvern al cetăţenilor români care cred în ideile liberale, democraţie, într-o justiţie independentă, într-o economie privată, iniţiativa individuală şi dezvoltarea României şi în munca, efortul şi iniţiativa fiecărui cetăţean. Orice alianţă cu PSD nu reprezintă altceva decât un avantaj pentru partidocraţia pesedistă şi penelistă, pentru cei care vor contracte cu statul, pentru cei care vor funcţii la stat, pentru cei care vor să se îmbogăţească din relaţia cu statul, pentru cei care vor să câştige în plan personal fără să le pese de ceea ce doreşte cetăţeanul român", a declarat Orban, înainte de a participa la şedinţa BPN al PNL, care are loc la Vila Lac 1.



El a subliniat că, dacă se face o alianţă de guvernare cu PSD, drumul său cu PNL se va despărţi.



Ludovic Orban a susţinut că negocierile cu PSD reprezintă o acţiune contrară a tot ceea ce înseamnă valori şi principii liberale.



"Cîţu îşi doreşte să rămână la Palatul Victoria şi este împotriva învestirii oricărei formule cu un alt premier decât Florin Cîţu. Nu avem nimic în comun cu poziţiile pe care le susţin Cîţu şi Vîlceanu, care sunt de fapt coautorii, alături de Iohannis, ai acestei ruşinoase acţiuni politice. Simplul fapt de a sta la masa negocierilor cu PSD pentru a discuta un guvern reprezintă o gravă încălcare a principiilor şi valorilor liberale şi a angajamentelor", a spus fostul preşedinte al PNL.



Orban a precizat că voturile celor care s-au dezafiliat de la grupurile parlamentare ale PNL ar merge pentru un guvern cu USR.



"PNL are soluţia de a reface coaliţia de centru-dreapta, avem un program de guvernare pe care ne-am înţeles. Voturile noastre există. Am anunţat foarte clar că noi nu vom vota un guvern cu PSD, dar că suntem favorabili refacerii coaliţiei", a adăugat Orban.



El a mai spus că UDMR vrea la guvernare cu oricine.



La intrarea la Vila Lac 1, liderii PNL au fost întâmpinaţi cu hârtie igienică de câţiva protestatari. Aceştia s-au arătat nemulţumiţi că liberalii vor să facă guvern cu PSD, afişând un mare banner cu mesajul "Trădătorilor".

