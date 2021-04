Ludovic Orban Nu există altă soluție de guvernare decât actuala coaliție EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"Am luat act de decizia domnului prim-ministru Florin Cîţu de a elibera din funcţie ministrul Sănătăţii. Aşa cum am declarat şi luni după şedinţa coaliţiei este nu numai dreptul, ci este obligaţia premierului de a veghea la buna funcţionare a Guvernului şi de a interveni atunci când este necesar, pentru a asigura buna guvernare, punerea în practică a programului de guvernare şi servirea interesului public chiar şi prin schimbarea unui ministru. Spun din capul locului că pentru PNL nu există o altă soluţie politică de guvernare decât actuala coaliţie de guvernare şi că, din punctul nostru de vedere, această decizie a domnului prim-ministru Florin Cîţu este o decizie care nu are nicio legătură cu decizia noastră fermă de a menţine actuala coaliţie de guvernare. Este strict o decizie care urmăreşte ca la Ministerul Sănătăţii, unul dintre cele mai importante ministere din structura Guvernului, cu atât mai mult cu cât suntem într-un val trei al pandemiei de COVID, la Ministerul Sănătăţii tot USR PLUS să desemneze un ministru care să gestioneze cu responsabilitate domeniul şi care să aibă capacitatea de a lupta eficient pentru creşterea calităţii actului medical şi pentru bătălia împotriva pandemiei", a spus Orban, la Parlament.

Întrebat cum a fost luată această decizie, în contextul în care luni coaliția căzuse de acord ca Vlad Voiculescu să rămână în funcție, Orban a spus că decizia de demitere a acestuia a fost luată miercuri, după "picătura care a umplut paharul", și anume faptul că ordinul privind criteriile de carantină a fost dat fără consultarea premierului.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a mai declarat că trebuie să mai treacă un timp până la o reuniune a coaliţiei de guvernare, pentru că nu este bine să se poarte discuţii "la cald".



"Vom discuta cu colegii. Opinia mea este că nu e bine să porţi discuţii la cald, trebuie să treacă un timp pentru ca fiecare să analizeze situaţia, nu pe baza unei reacţii emoţionale. Aici nu e vorba de emoţii, aici este vorba de o decizie raţională, fundamentată, care, din punctul meu de vedere, este de domeniul evidenţei", a afirmat Orban

