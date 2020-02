Ludovic Orban, declarații după adoptarea moțiunii EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

„Un parlament dominat de forțe retrograde, așa cum i-am numit parlamentari născuți din pixul lui Dragnea, care au călcat în picioare democrația și interesele României, a decis astăzi, prin moțiune de cenzură, căderea Guvernului pe care îl condus. Așa cum am spus înainte de moțiune, Guvernul cade în picioare”, a spus Ludovic Orban, în Parlament.

El a adăugat că a pierdut „doar o bătălie” și că e mândru de ce a realizat cabinetul său în trei luni de guvernare.

„Suntem mândri de ce am făcut în trei luni, de faptul că într-o perioadă extrem de scurtă am reușit să reparăm o parte din stricăciunile PSD, că am reașezat România în rândul națiunilor europene, pe picior de egalitate, că am refăcut credibilitatea României în față partenerilor europeni și strategici. Am reușit într-un timp extrem de scurt să luăm decizii cu impact. Aduc aminte de eliminarea supraccizei la combustibili, abrogarea recursului compensatoriu, rectificarea bugetară care a salvat bugetul României și a permis încheierea exercițiului bugetar”, a subliniat Orban.

Guvernul a fost demis, miercuri, prin moțiune de cenzură. Au existat 261 de voturi „pentru”, fiind necesare doar 233.

