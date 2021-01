Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a răspuns, astăzi, criticilor aduse la adresa sa de câţiva liberali, precizând că orice problemă legată de partid trebuie discutată în interiorul formaţiunii şi a subliniat că până la congres, care ar urma să aibă loc în acest an, el este liderul PNL.

"Nu am obiceiul să polemizez cu colegii mei de partid în public. În calitate de preşedinte al Partidului Naţional Liberal, obligaţia mea este să asigur coeziunea partidului, obligaţia mea este să particip la asigurarea unităţii şi eficienţei în guvernarea de coaliţie şi cred că cetăţenii români aşteaptă de la noi soluţii pentru rezolvarea problemelor, aşteaptă de la noi o organizare eficientă în bătălia cu pandemia, de asemenea, aşteaptă de la noi o reluare rapidă a creşterii economice, care să permită creşterea calităţii vieţii şi a standardului de viaţă pentru fiecare român. Orice am de discutat discut în interiorul PNL. (...) Preşedintele PNL este ales de congres. PNL a avut un congres în iunie 2017 şi va avea un congres în cursul acestui an. Până la acest congres, eu sunt preşedinte. Dacă mă voi hotărî să candidez pentru un nou mandat, voi anunţa public acest lucru", a spus Orban.

El a reiterat că "orice problemă trebuie discutată în forurile statutare ale PNL". "Eu acolo discut cu colegii mei, nu în spaţiul public", a declarat preşedintele PNL.

Orban a făcut aceste declaraţii după ce s-a vaccinat anti-COVID-19 la Centrul de la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila".

Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, declara ieri că este nevoie de o schimbare la vârful partidului, susţinând că, în ultimul an, lucrurile nu au funcţionat, iar preşedintele Ludovic Orban "şi-a atins limitele". De asemenea, prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan l-a criticat, la un post de televiziune, pe liderul PNL şi i-a cerut demisia.

Contestatarilor de ieri li s-a adăugat astăzi și preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Cluj, liberalul Alin Tişe, cere demisia lui Ludovic Orban din fruntea partidului, precum şi a celor care au girat deciziile Biroului Permanent Naţional al formaţiunii politice.



"Cascadorii râsului politic. Noi va trebui să demisionăm, nu ei! În ultima perioadă am văzut că se discută mult în PNL despre demisii din funcţii, se cer capete şi se caută responsabilii ultimelor rezultate la alegeri. (...) Demisia lui Ludovic Orban nu e destul. Demisia tuturor acelora care au girat prin vot deciziile luate în BPN al PNL se impune. Dar, tocmai pentru că unii sunt politicieni autentici, nu mă aştept ca cineva să demisioneze sau să-şi recunoască vreo responsabilitate", a scris, marţi, într-o postare pe pagina sa de Facebook, Alin Tişe.

Sursa: Agerpres

