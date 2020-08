Ludovic Orban, despre atacarea la CCR a legii carantinei: Un atac împotriva dtrepturilor fundamentale

Premierul Ludovic Orban / FOTO: Autor: SEBASTIAN OLARU / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

„Persistența asta în a ataca legi fundamentale care permit guvernului și autorităților sanitare să se lupte împotriva epidemiei mie îmi pare deja un atac împotriva drepturilor fundamentale ale României”, a declarat la începutul ședinței de guvern Ludovic Orban.

El a reamintit și de cele trei săptămâni de vid legislativ în privința carantinei și a izolării.

„După ce trei săptămâni nu am avut nicio posibilitate de a lua măsuri de tratare sub supraveghere medicală, de izolare sau carantinare a pacienților diagnosticați ca fiind pozitivi, mii de cetățeni, nu am avut posibilitatera de a lua nicio măsură pentru a putea izola persoanele de conctact ale feicărei persoane diagnosticate pozitiv, Avocatul Poporului recidivează și atacă și o lege adoptată de Parlament în urma deciziei CCR, la sesizarea tot a Avocatului Poporului. Deja lucrurile se îndreaptă într-o direcție pe care nu o înțeleg”, a adăugat șeful Executivului.

Sursa: Mediafax

