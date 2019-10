Ludovic Orban are discuții vineri cu reprezentanții USR

Orban nu îl vrea pe Sorinfrunzăverde în conducerea PNL

"Mai avem discuţiile cu reprezentanţii USR mâine, la ora 13,00", a precizat, joi, Orban, la Parlament.



El a adăugat că se aşteaptă din partea USR să continue ''drumul început împreună în urmă cu trei ani''.



"Am colaborat în Opoziţie, fiind în bătălia contra PSD, am colaborat în asigurarea succesului moţiunii de cenzură şi am încredere că această colaborare poate continua prin susţinerea învestirii guvernului", a spus Orban.



Premierul desemnat, Ludovic Orban, a avut, joi, întâlniri cu reprezentanţi ai Pro România, ai UDMR şi ai ALDE.

ŞTIRILE ZILEI