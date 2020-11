Ludovic Orban, apel către români: Este fundamentală respectarea regulilor de protecţie sanitară

Premierul Ludovic Orban / FOTO: Autor: RADU TUTA / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Vreau să-i rog pe români să înţeleagă că este fundamentală respectarea regulilor de protecţie sanitară. Vedem ce se întâmplă în alte ţări din Europa şi din lume. Nu trebuie să ajungem acolo. Depinde de fiecare dintre noi să nu ajungem în situaţia altor ţări în care practic a explodat pandemia şi în care guvernele ţărilor respective sunt obligate să ia măsuri radicale. Tot ce am făcut a fost pentru a încerca să-i convingem pe români să respecte aceste reguli simple de protecţie sanitară. Este cea mai simplă regulă pentru a nu pune în pericol viaţa şi sănătatea lor, dar şi a familiilor lor, a prietenilor lor, a colegilor lor de birou. Din nou fac apel că este mult mai uşor să nu te îmbolnăveşti decât să treci prin boală. Am văzut cazuri grave, am văzut ce înseamnă secţii de terapie intensivă şi mă rog cât mai puţini români să ajungă în situaţia de a avea nevoie de a fi trataţi în terapie intensivă. Aveţi grijă de voi, respectaţi regulile, pentru a vă păstra sănătatea şi pentru a nu vă pune în pericol viaţa!", a declarat Ludovic Orban.

Şeful Executivului le-a mulţumit celor care tratează pacienţii.



"Este o luptă care se dă în condiţii foarte grele, în condiţii de presiune uriaşă şi vreau să le mulţumesc tuturor cadrelor medicale şi tuturor celor care îşi desfăşoară activitatea aproape ca pe o misiune şi care reuşesc cu adevărat să salveze vieţi şi să însănătoşească pacienţi, mulţi dintre ei aflaţi în situaţii grave", a spus premierul.

