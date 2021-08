Ludovic Orban: Am convenit asupra unei formule a rectificării bugetare pe care o vom susţine la discuţia din coaliţie

Ludovic Orban

"Obiectivul principal al acestei reuniuni a fost dezbaterea rectificării bugetare. Domnul prim-ministru ne-a prezentat principalele elemente ale rectificării bugetare. Am avut o discuţie în prezenţa a aproape tuturor miniştrilor PNL şi am convenit asupra unei formule de susţinere a acestei rectificări bugetare pe care atât eu, cât şi premierul Florin Cîţu o vom susţine la discuţia din cadrul coaliţiei, care va avea loc astăzi, începând cu orele 15,00", a spus Orban, la finalul şedinţei BEx.

El a subliniat că în cadrul rectificării bugetare PNL urmăreşte atingerea obiectivelor importante cuprinse în programul de guvernare.

Orban a indicat că discuţiile au vizat suplimentări de fonduri la mai multe ministere.

"Suplimentările de fonduri de la Ministerul Dezvoltării care sunt necesare pentru finanţarea programelor în curs PNDL 1, PNDL 2. De asemenea, am discutat de bugetele consiliilor judeţene şi de bugetele localităţilor, pentru a identifica resursele suplimentare, astfel încât să putem asigura finanţarea tuturor categoriilor de cheltuieli, atât cheltuielile de investiţii, cheltuielile cu drumurile judeţene, pentru consiliile judeţene prin suplimentarea sumei pe anexa VI. De asemenea, să găsim soluţii pentru problemele care există la nivelul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului de la nivelul consiliilor judeţene. În domeniul Educaţiei am discutat lucruri care sunt importante, de la asigurarea resurselor financiare necesare pentru naveta şcolară, până la cheltuielile de investiţii pe care să le deruleze universităţile. În zona Sănătăţii am discutat de o creştere importantă - cea mai mare creştere de buget este în zona Ministerului Sănătăţii, o creştere de aproximativ 2 miliarde. Am discutat de creşterea alocărilor bugetare în mai multe domenii pe care le considerăm extrem de importante", a spus Orban.

El a arătat că există consens în cadrul PNL pentru un plan de investiţii nou de aproximativ 50 de miliarde de lei pentru finanţarea investiţiilor pe plan local.

"Am discutat şi de finanţarea investiţiilor în plan local, unde există un consens între premier şi mine, cât şi între colegii din Biroul Executiv al PNL privind necesitatea unui plan de investiţii nou în valoare de aproximativ 50 de miliarde, care să finanţeze obiective de investiţii de infrastructură în localităţi - infrastructură rutieră, infrastructură de apă, canal şi de gaz", a spus Orban.

El a explicat că acest plan de investiţii ar putea fi pe o perioadă de 5 sau 7 ani, indicând că va fi necesară o ordonanţă de urgenţă care să stabilească tipurile de investiţii finanţate, beneficiarii, procedurile, criteriile de evaluare şi graficul de derulare a proiectelor de investiţii.

Preşedintele PNL a mai arătat că Ministerul Muncii nu pierde bani la rectificarea bugetară.

Orban: În opinia premierului şi a mea, solicitările Ministerului Transportului la rectificarea bugetară sunt exagerate

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că, în opinia sa şi a premierului Florin Cîţu, solicitările Ministerului Transporturilor la rectificarea bugetară sunt "exagerate", nefiind conforme cu necesităţile "reale".



"În ceea ce priveşte Ministerul Transporturilor, opinia atât a premierului, cât şi opinia mea este că solicitările sunt exagerate şi nu sunt conforme cu necesităţile reale şi mai ales cu execuţia bugetară pe primele şapte luni ale anului", a spus Orban, la finalul şedinţei Biroului Executiv al PNL.



El a adăugat că la Ministerul Transporturilor va fi o creştere a alocărilor bugetare de peste 350 de milioane de lei.



"Această creştere noi o considerăm o creştere suficientă ţinând cont de execuţia bugetară şi de stadiul diferitelor proiecte de investiţii. Aici trebuie făcută o analiză foarte serioasă pe ritmul de derulare a proiectelor de investiţii, pe ritmul de derulare a proiectelor care urmează să intre în execuţie pentru că aici sunt foarte multe obiective de investiţii care sunt incluse în lista obiectivelor de investiţii pe care sunt zero cheltuieli şi aici trebuie văzut foarte clar ce se întâmplă. (...) În ceea ce priveşte fondurile europene, să ne aducem aminte că Ministerul Transporturilor beneficiază de cea mai generoasă alocare, numai că până acum au fost absorbiţi bani în special pe cererile care au fost depuse în anul anterior, mai puţin pe cereri depuse după 1 ianuarie. Din analiza pe care am făcut-o e o creştere suficientă", a explicat preşedintele PNL.



Orban a fost întrebat dacă în cadrul şedinţei BEx au fost exprimate nemulţumiri împotriva miniştrilor Cătălin Drulă şi Claudiu Năsui.



"A existat o îngrijorare legată de schema de ajutor de stat pentru HORECA, în care, practic, sunt finalizate procedurile de depunere a solicitărilor, există o alocare bugetară şi trebuie ca firmele care au dreptul legal de a primi aceste sume de bani ca urmare a schemei de ajutor pe care am adoptat-o să beneficieze de aceste sume. Nu mai există niciun fel de motiv pentru a nu pune în practică acest act normativ şi pentru a aloca bani către companiile care au solicitat dreptul lor legal. De asemenea, a existat o discuţie legată şi de anumite proiecte de investiţii în care există o anumită îngrijorare, hai să fim cinstiţi, legată de mersul anumitor obiective de investiţii importante şi de rezilierea unor contracte care au apărut", a spus el

Sursa: Agerpres

ŞTIRILE ZILEI