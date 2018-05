Sesizare penală pentru Viorica Dăncilă și Liviu Dragnea EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Acuzaţiile aduse premierului sunt de înaltă trădare, uzurpare a funcției și nepunerea la dispoziția președintelui a unor informații care pot aduce atingere intereselor statului, a precizat Ludovic Orban, într-o conferință de presă la Iași.

Ludovic Orban a declarat joi, la Iaşi, că a depus, în “calitate de cetăţean al României”, o sesizare la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind anumite fapte săvârşite de prim-ministrul Viorica Dăncilă şi liderul PSD, Liviu Dragnea.

Liderul liberal a precizat că aceste fapte sunt legate de pregătirea, adoptarea, aducerea la cunoştinţa opiniei publice şi tot ce s-a întamplat după adoptarea de către Guvern a memorandumului privind mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim.

“Această sesizare e depusă de mine, Ludovic Orban, în calitate de cetăţean al României, şi am făcut acest demers pentru că l-am considerat o obligaţie morală faţă de mine. Nu am închis niciodată ochii, nu am să tac, să fiu pasiv când am să văd lucruri grave care afectează interesele generale ale României. Ceea ce se întâmplă România şi în alte ţări riscă să puna în pericol interesele fundamentale ale României, puse pe taraba de talcioc, de Dragnea şi acoliţii săi, riscă să distrugă orice credibilitate a României pe plan extern, riscă să dinamiteze punţi care au fost construite în zeci de ani.(...) Am considerat necesar ca cineva să cerceteze aceste fapte. Eu nu am calitatea, nu sunt eu procuror”, a afirmat Orban.

Potrivit Constituţiei, preşedintele poate suspenda un membru al guvernului, dacă acesta este cercetat penal. Întrebat de jurnaliști dacă aceasta este intenția sa, Ludovic Orban a precizat doar că legea fundamentală va fi aplicată.

Mai multi lideri ai PSD susțin că demersul lui Ludovic Orban este o încercare de înlocuire a guvernării PSD, după modelul din 2015.

"Această acțiune este neconstituțională, pentru că este o tentativă de lovitură de stat. [...] Președintele Iohannis nu poate lucra cu nicio instituție, dacă nu-i este aservită", a declarat Liviu Dragnea.

În legătură cu mutarea ambasadei României în Israel, Guvernul a aprobat un memorandum confidențial, fără a-l informa pe președinte. Apoi, preşedintele Camerei Deputaților și premierul Viorica Dăncilă au fost în vizită în Israel unde au discutat şi acest subiect.

