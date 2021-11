Ludovic Orban a demisionat din PNL împreună cu 15 parlamentari

Ludovic Orban și Violeta Alexandru / FOTO: Autor: ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Motivul esenţial pentru care astăzi am decis să-mi dau demisia din PNL este acela că eu sunt loial oamenilor care şi-au pus speranţele în noi. (...) Colegii din PNL au trădat grav, au comis cea mai gravă încălcare a regulilor într-o democraţie. (...) Astăzi, pentru mine, este o zi crucială, o zi în care pur şi simplu am fost obligat să părăsesc partidul în care mi-am petrecut toată viaţa matură. Este o decizie pe care o iau cu mare greutate, pentru că în PNL am cei mai mulţi prieteni, oameni alături de care am luptat, de care am suferit, de care m-am bătut să susţin ideile liberale, să oprim "ciuma roşie" să conducă România şi să oferim României şansa la o dezvoltare reală", a declarat Ludovic Orban la sediul PNL.

"Aproape toate lucrurile în care cred nu se mai regăsesc astăzi în conducerea PNL, şi-au făcut loc toate lucrurile pe care le-am detestat - minciuna, prostia, laşitatea, slugărnicia, lenea, lipsa de asumare politică", a mai afirmat el.

"Politica este o chestiune de încredere. Dacă prea mulţi din actuala conducere a PNL cred că poţi să-ţi baţi joc de încrederea oamenilor în tine, atunci când te uiţi în ochii lor şi le spui că tu le ceri votul pentru a învinge PSD, greşesc şi vreau să le transmit cu fermitate acest lucru. Din păcate, calcă în picioare munca atâtor liberali care au fost pe stradă şi le-au cerut oamenilor încrederea în PNL. În ceea ce ne priveşte, nu ne permitem să pierdem încrederea oamenilor în noi, suntem oameni care am făcut campanie în stradă şi care le-am promis românilor că-i scăpăm de PSD. Al doilea motiv pentru care am decis să-mi dau demisia este pentru că am observat în PNL prea multă laşitate", a declarat Violeta Alexandru, care i-a chemat alături pe toţi liberalii "cu curaj" şi "coloană vertebrală".

Printre demisionari se află Ionel Dancă şi Adrian Oros.

Acesta din urmă a acuzat că actuala echipă "a călcat în picioare" atât tradiţia, cât şi istoria PNL, transformându-l într-un partid "nefrecventabil", notează Agerpres.



Pe 26 octombrie, Ludovic Orban a plecat din grupul PNL de la Cameră, devenind deputat neafiliat.

ŞTIRILE ZILEI