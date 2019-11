Demiteri la guvern EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"Am mai demis încă un rând de reprezentanți ai PSD, dar plăcerea cea mai mare mi-a făcut să o demit, că am descoperit că doamna Olguța Vasilescu era consilier al premierului. Am eliberat-o de această grijă, să se ocupe de campanie”, a declarat Ludovic Orban, la începutul ședinței de Guvern.

Lia Olguța Vasilescu a fost numită consilier onorific al premierului pe probleme de infrastructură, în luna martie a acestui an. Anunțul a fost făcut atunci de Liviu Dragnea.

