Ludovic Orban își face partid EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Ludovic Orban a acuzat conducerea PNL că a trădat alegătorii care au acordat votul acestui partid.

"Facem o construcție pe termen lung și o construcție serioasă, care presupune un mod corect, cinstit, onest, loial, de a face politică, care presupune ca la baza politicii să stea profunde valori morale. Politica fără morală este dăunătoare pentru societate și, până la urmă, cei care fac politică în afara preceptelor morale, în special a moralei creștine, fac o politică care face rău oamenilor", a declarat Orban la Palatul Parlamentului.

"Plecăm la un drum greu. Noi nu ne-am desprins de o formațiune politică pentru a ne duce la putere sau pentru a rămâne la putere. Noi am luat această decizie știind foarte clar că vom trece prin opoziție și vom face o opoziție cu soluții, o opoziție de caracter, radicală, o opoziție în care întotdeauna vom prezenta soluțiile noastre atunci când ne vom opune soluțiilor pe care le considerăm dăunătoare pentru România și pentru cetățenii români", a adăugat el.

"Astăzi am luat decizia, împreună cu cei 16 colegi membri ai Parlamentului care am decis să ne dăm demisia din PNL în momentul în care conducerea PNL a decis să readucă la putere PSD, toţi parlamentarii, împreună cu mulţi colegi de ai noştri din ţară, simpatizanţi, susţinători, am luat decizia de a pune bazele unei noi construcţii politice de centru-dreapta. Am luat această decizie pentru că, în primul rând, considerăm că e o obligaţie morală pentru noi de a continua să reprezentăm cetăţenii români care ne-au acordat votul", a anunțat Orban.



"Numele formaţiunii politice pe care l-am convenit sigur că e un nume care va fi valabil până la organizarea Congresului noului partid, este Forţa Dreptei, este numele moţiunii cu care m-am prezentat în faţa Congresului PNL. (...) Nu noi am părăsit PNL, ci conducerea PNL a părăsit oamenii care au avut încredere în noi, care ne-au acordat votul şi care şi-au pus speranţele în PNL. Ei au săvârşit o gravă trădare faţă de aceşti oameni, preferând să stea în bagajele la guvernare ale PSD, preferând să fie adversarul politic nu doar al forţelor de dreapta, ci al tuturor celor care cred în democraţie", a spus Ludovic Orban.



El a precizat că marţi se va semna actul constitutiv al noii formaţiuni şi lunea viitoare vor fi depuse documentele de înregistrare la Tribunalul Bucureşti.



Orban a menţionat că obiectivul pentru 2022 este de a construi organizaţii în toate judeţele.



"Sigur există o anumită problemă cu privire la aleşii locali. Un primar nu poate să plece din partidul pe listele căruia a fost ales. Deşi există foarte mulţi primari care, practic, astăzi le e şi ruşine să mai spună că sunt în PNL. (...) Primarii nu o să poată să vină într-o primă instanţă decât dacă vor fi daţi afară din partid. Sigur, ne-am gândit la o formă, nu numai pentru primari, ci şi pentru oamenii care au anumite ezitări de a deveni membri ai unui partid politic, am prevăzut posibilitatea să existe o formă mai laxă de apropiere de Forţa Dreptei (...) - calitatea de simpatizant, care nu presupune completarea cererii de adeziune, dar dă posibilitatea unui simpatizant de a participa la comisiile de specialitate ale partidului, la elaborarea politicilor sectoriale, de a participa la forurile statutare când au propuneri concrete", a explicat fostul lider al PNL, citat de Agerpres.



Întrebat dacă îşi propune să candideze la următoarele alegeri prezidenţiale, Orban a spus: "Am dat răspunsul exact cum l-am dat în toată perioada în care am fost candidat: normal că, în momentul în care am luat decizia de a construi o forţă politică, am în vedere cu maximă seriozitate şi acest lucru. Pe de altă parte, pe măsură ce ne apropiem de alegerile prezidenţiale vom găsi cea mai bună soluţie pentru ca alegerile prezidenţiale să nu fie câştigate de PSD, aşa cum îşi doreşte Iohannis şi probabil o parte din gaşca demolatoare din PNL, ci să fie câştigate de un om onest, de anvergură, care să reprezinte cu adevărat România, un om care să nu trădeze aşteptările electoratului".

ŞTIRILE ZILEI