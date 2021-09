Ludovic Orban: Suntem azi într-o situație politică din care nu are nimeni de câștigat. Nu putem să aruncăm în aer unitatea coaliției, orice plecare a unei formațiuni poate duce la pierderea guvernării

Ludovic Orban

Orban a făcut un "apel apăsat" la premierul Florin Cîţu să înţeleagă gravitatea momentului şi la USR PLUS să nu pună presiune asupra Guvernului: "Suntem într-o situaţie politică din care nu are nimeni de câştigat, nici premierul Cîţu, nici USR PLUS şi nici o altă formaţiune politică din coaliţia de guvernare. Ca preşedinte al Partidului Naţional Liberal sunt în primul rând garant al unităţii Partidului Naţional Liberal, dar în acelaşi timp obiectivul meu este acela de a garanta funcţionarea coaliţiei care a format majoritatea parlamentară şi care a reuşit învestirea Guvernului. Nu putem guverna fără ca fiecare dintre formaţiunile politice care semnat acordul de coaliţie să susţină programul de guvernare."

Liderul PNL a subliniat că nu se poate arunca în aer unitatea coaliţiei din "motive conjuncturale": "Fac un apel apăsat în primul rând către premierul Florin Cîţu şi către toţi colegii din PNL să înţeleagă gravitatea momentului. Guvernarea presupune maturitate, echilibru, dialog, respect faţă de partenerii de guvernare, presupune responsabilitate faţă de cetăţeni. Nu putem din motive conjuncturale să aruncăm în aer unitatea coaliţiei. Fac apel şi către colegii din USR PLUS să înţeleagă că nu este o soluţie să pună presiune asupra Guvernului din care fac parte şi să spună chiar că s-ar alia cu PSD."

Ludovic Orban a anunțat că nu participă la BPN, convocat din nou de Florin Cîțu fără să-l anunțe: ”Fără să fiu informat, colegii ai mei au convocat BPN, ignorând preşedintele partidului. Am decis să nu particip la această şedinţă de care nu am fost informat, nu am putut verifica dacă se întrunesc condiţiile statutare. Doresc să convoc BPN, dar îmi doresc ca această convocare să permită participarea tuturor colegilor din BPN. Până la convocarea BPN îmi doresc să am o discuţie cu premierul Cîţu şi cu toţi actorii implicaţi în această criză politică”.

Preşedintele Klaus Iohannis a primit cererea de revocare a lui Stelian Ion din funcţia de ministru al Justiţiei, potrivit Administraţiei Prezidenţiale. În același timp, pe masa președintelui se află și numirea ca interimar la Justiție a lui Lucian Bode.

Declarații Ludovic Orban:

In 6 decembrie, românii și- au exprimat votul cu speranța ca România sa fie guvernată mai bine, s- se duca într-o direcție corecta, să se facă reforme, sa crească cu adevărat calitatea vieții.

După alegeri, în urma unor negocieri complicate, am reușit formarea coaliției care să scape România din ghearele PSD.

Suntem azi într-o situație politică din care nu are nimeni de câștigat, nici Cîțu, nici USR Plus, nicio altă formațiune

Ca președinte al PNL, sunt garant al unității partidului

Obiectivul meu este acela de a garanta funcționarea coaliției care a format majoritatea parlamentară

Nu putem guverna fără ca fiecare dintre formațiunile politice care au semnat acordul de coaliție să susțină programul de guvernare

Orice plecare a unei formațiuni, poate duce la pierderea guvernării

Fac un apel către premier și către toți colegii mei din PNL să înțeleagă gravitatea momentului

Guvernarea presupune maturitate, echilibru, dialog și respect față de parteneri și responsabilitate față de cetățean

Nu putem, din motive conjuncturale, să aruncăm în aer unitatea coaliției

Fac apel și la USR PLUS să înțeleagă că nu e bine să pună presiune asupra guvernului din care fac parte

Nu pot să cred că vreuna dintre formațiunile din coaliție s-ar putea gândi o secundă că s-ar putea bizui pe PSD

Azi, fără să fiu informat, colegii mei au convocat BPN

Am decis să nu particip la această ședință

Îmi doresc să convoc BPN, dar cu participarea tuturor colegilor din BPN și până atunci să am o discuție cu Florin Cîțu și cu toți actorii inplicați în criza politică

Dacă ne jucăm cu coaliția de guvernare, riscăm să nu mai avem majoritate

ŞTIRILE ZILEI