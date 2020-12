Declarațiile liderilor partidelor politice după rezultatele exit-poll EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Premierul Ludovic Orban a atras atenția că nu sunt cuprinse în estimările exit poll voturile din diaspora. "PNL consideră că este câștigătorul acestor alegeri", a declarat el.

Președintele PNL s-a arătat încrezător că, odată ce toate opțiunile alegătorilor vor veni, se va ține cont de ele la numărătoare.

"Vom încerca să-i reprezentăm pe toți românii - atât pe cei care au votat, cât și pe cei care nu au votat", a subliniat Orban.

"Românii au arătat că e nevoie de o schimbare", a declarat președintele PSD, Marcel Ciolacu.

"Le mulțumesc tuturor românilor care au avut încredere în noi. Le mulțumesc că au sancționat această batjocură la adresa României. E nevoie de un guvern capabil, care are soluții. Le mulțumesc românilor că au mers la vot că și-au învins teama", a adăugat el.

Liderul social democrat a făcut un apel către toți reprezentanții PSD din secții să se asigure că voturile sunt numărate corect.

"Se știa de o săptămână-două că partidul care va avea cu cifra 3 în față va câștiga alegerile", a declarat Ciolacu la TVR.

"Am anunțat deja că noi de două luni împreună cu avocați am cumpărat un soft special pentru această numărătoare paralelă, am făcut instruirile speciale (...) și vom apăra ultimul vot din ultima secție de votare, din ultimul cătun din România", a adăugat el.

Ciolacu a atras atenția că, deocamdată, nu se știe ce partide vor intra în Parlament și cu ce pondere.

"Am avut discuții cu toți liderii politici de la toate partidele cu reprezentare în Parlamentul României, mai puțin cu PNL", a subliniat Ciolacu. În opinia sa, votul românilor a arătat o sancțiune pentru gestionarea pandemiei. "Ar fi culmea să se vină iarăși cu o propunere de prim-ministru a domnului Orban", a arătat Ciolacu în acest context.

"Și domnul Alexandru Rafila poate fi o propunere de prim-ministru", a declarat Ciolacu, precizând însă că o decizie va fi luată în interiorul partidului.

Copreședintele USR-PLUS, Dacian Cioloș, le-a cerut observatorilor să fie atenți la numărătoare în secții.

"USR-PLUS este acum o forță politică matură, care a dovedit că poate rezista și că poate crește într-o competiție directă cu vechile partide", a declarat Dacian Cioloș. El a constatat că, în lipsa unui mandat clar din partea alegătorilor, se poate considera că va fi un guvern de coaliție.

Rezultatul alegerilor parlamentare de duminică arată că "nu se va putea face reformă în România fără USR-PLUS", a declarat și Dan Barna.

"Rezultatul acestor alegeri spune un lucru foarte clar: nu se va putea face reformă în România fără USR-PLUS. În momentul de faţă, acest rezultat - cât va fi el, 18, 19, 20% - aşază USR PLUS ca forţa reformatoare pentru următorii ani ai României", a subliniat el, apreciind că rezultatul este unul "istoric".

"Din punctul de vedere al USR-PLUS pot să spun că este un rezultat istoric, pentru care îi felicit pe colegii mei. Am reuşit în patru ani să arătăm că drumul început în 2016 este un drum corect. Am reuşit să dublăm acel rezultat şi dacă timp de patru ani, cu aproape 9% am reuşit să facem agenda în Parlament, sunt convins că, cu un rezultat cel puţin dublu, aşa cum arată estimările la acest moment, vom face şi agenda Guvernului", a menţionat Barna.

Liderul alianţei a spus că participarea redusă la scrutin arată cât de greu este pentru România să iasă dintr-o "logică de pesedism".

"Prezența foarte mică cred că este un mare semn de întrebare pentru toți cei care am candidat astăzi", a declarat și președintele Pro România, Victor Ponta.

Copreşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a declarat că formaţiunea pe care o reprezintă a avut un rezultat bun şi că nu va dori să intre în nicio coaliţie de guvernare.



"Este o mare victorie pe care reuşim să o obţinem la un an de existenţă a Alianţei pentru Unirea Românilor. Se anunţă a fi un rezultat foarte bun, am luat peste cele 500.000 de voturi pe care ni le-am propus şi care ar trebui să ne asigure intrarea în Parlament, dacă tot procesul electoral se desfăşoară aşa cum trebuie. Felicitări sutelor de mii de susţinători. (...) Este o viitoare victorie care vă aparţine. Este o victorie a neamului românesc. (...) Nu o să vă dezamăgim, nu o să trădăm, nu o să intrăm, în niciuna din variante, în vreo coaliţie de guvernare, suntem oamenii faptelor. Suntem oamenii care am promis că nu vedem nicio diferenţă între partidele lui Klaus Iohannis şi partidele lui Marcel Ciolacu", a declarat George Simion, citat de Agerpres. Potrivit lui, reprezentanţii AUR care vor intra în Parlament vor vota fiecare iniţiativă "în interesul neamului românesc".

