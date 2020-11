Ludovic Orban: Măsura de carantinare dă rezultate. În Bucureşti nu e nevoie, este un ritm de creștere liniar

Premierul Ludovic Orban / FOTO: Autor: SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Avem la dispoziţie instrumente precum carantinarea şi aţi văzut că am luat decizia de carantinare peste tot unde am considerat şi unde, pe baza evaluărilor DSP, s-a solicitat carantina. Avem la Baia Mare, la Zalău, Sibiu, Alba Iulia, Sebeş, Cugir, avem inclusiv capitale reşedinţe de judeţ carantinate. La Bistriţa am înţeles că se va derula procedura de carantină. Avem aproape 50 de localităţi care sunt în carantină", a afirmat Orban, citat de Agerpres.

Premierul a mai menţionat că, din analiza datelor din Sălaj, carantinarea a dat rezultate.

"Am făcut analiza pe cele trei localităţi urbane din Sălaj pentru care s-a decis intrarea în carantină pe data de 5 noiembrie. Toate cele trei localităţi, după aproximativ şapte zile, au început să înregistreze reducerea numărului de cazuri, deci un trend descendent. Deci măsura de carantinare este o măsură care dă rezultate", a apreciat Orban.

El a spus că datele de la Cluj şi Timişoara arată că în aceste zone este "un platou şi nu a existat o creştere semnificativă" a cazurilor, fiind posibil ca măsurile luate pe plan local şi naţional să dea rezultate, fără să fie nevoie de carantină.

De asemenea, întrebat în legătură cu situaţia din Bucureşti, Orban a declarat că în Capitală este o rată a infectării de 5,6 la mie, fiind un ritm de creştere "liniar" şi este posibil să fie oprită creşterea numărului de cazuri, fără dispunerea măsurii carantinării.

